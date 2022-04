Zelenski deve exigir investigações contra a Rússia em encontro com Conselho de Segurança da ONU

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, deve exigir investigações de crimes de guerra contra a Rússia em um discurso em vídeo para uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira, 5. Após centenas de corpos de civis encontrados em Bucha, o líder ucraniano quer responsabilizar as forças russas pelo cenário que provocou uma indignação global.

Leia também Como Putin poderia ser processado por crimes de guerra na Ucrânia?

No discurso nacional da noite desta segunda-feira, 4, Zelenski se dirigiu aos soldados e oficiais da Rússia para repudiar as mortes de civis em Bucha, descobertas após a retirada das tropas russas. “Todos os faladores noturnos, mentirosos da linha de frente e seus chefes em Moscou devem se lembrar: o fim de sua vida será atrás das grades. No melhor dos casos”, declarou.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Ele continuou o discurso afirmando que a Ucrânia está “fazendo todo o possível para identificar o mais rápido possível todos os militares russos envolvidos nesses crimes”. “Tudo para puni-los. Este será um trabalho conjunto do nosso Estado com a União Europeia e instituições internacionais, em particular com o Tribunal Penal Internacional”, disse.

Presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, fala com a imprensa em Bucha, nos arredores de Kiev, em visita nesta segunda-feira, 4. Zelenski foi a cidade após a descoberta de mais de 400 civis mortos com sinais de execução Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

“Chegará o momento em que todos os russos saberão toda a verdade sobre quem de seus concidadãos foi morto. Quem deu ordens. Quem fez vista grossa para os assassinatos. Vamos estabelecer tudo isso. E torná-lo mundialmente conhecido”, finalizou.

O cenário de Bucha causou uma indignação global contra a Rússia. Mais de 400 pessoas foram encontradas mortas e com sinais de execução, com mãos amarradas, nas ruas da cidade - que fica nos arredores de Kiev. A Rússia nega a autoria dos crimes e afirma que o cenário da cidade é algo “fabricado”.

A porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Liz Throssell, disse que todos os sinais apontam para o ataque e o assassinato direto a civis, o que configura crime de guerra. “Isso é extremamente perturbador, e realmente sugere fortemente que eles foram diretamente visados como indivíduos, e aqui, o que devemos enfatizar é que, sob o direito internacional humanitário, o assassinato deliberado de civis é um crime de guerra”, disse.

Segundo Throssell, as evidências em Bucha não deixam dúvidas sobre o contexto dos crimes. “Você poderia argumentar que havia um contexto militar, por exemplo, para um prédio sendo atingido; é difícil ver qual foi o contexto militar de um indivíduo deitado na rua com uma bala na cabeça ou tendo seus corpos queimados.”

Outros líderes já se pronunciaram em repúdio a Bucha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente russo Vladimir Putin de criminoso de guerra nesta segunda-feira, 4, e pediu a realização de um julgamento por crimes de guerra. “Você viu o que aconteceu em Bucha”, disse Biden a repórteres na Casa Branca. “Isso garante que ele é um criminoso de guerra.”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tuitou na segunda-feira que a União Europeia enviará investigadores à Ucrânia para ajudar o procurador-geral local a “documentar crimes de guerra”.

A chefe de direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, também expressou horror com as imagens de Bucha e pediu uma investigação independente de possíveis crimes de guerra. “Todas as medidas devem ser tomadas para preservar as evidências”, acrescentou, dizendo que os corpos devem ser exumados de valas comuns para ajudar as famílias na identificação e na investigação.

Novas sanções

Como resposta às atrocidades em Bucha, a União Europeia deve propor a eliminação gradual do carvão russo para aumentar o rol de sanções aplicadas contra o país. A informação é de um funcionário da UE e de um diplomata.

Segundo os funcionários, as imagens da cidade levantaram questões sobre até que ponto a União Europeia aceita as atitudes da Rússia em troca da sua energia. Entretanto, para ser aplicado, o novo pacote de sanções precisa ser aprovado por todos os 27 membros do bloco. /W.P, AFP, REUTERS