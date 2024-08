Zelenski diz que avanço na região russa de Kursk tem como objetivo criar uma “zona-tampão”

Foi a primeira vez que Zelenskyy declarou claramente o objetivo da operação, que foi lançada em 6 de agosto. Anteriormente, ele havia dito que o objetivo era proteger comunidades na região fronteiriça de Sumy dos bombardeios constantes.

“Agora é nossa tarefa primária em operações defensivas em geral: destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contraofensivas. Isso inclui criar uma zona-tampão no território do agressor — nossa operação na região de Kursk”, disse o presidente em discurso.