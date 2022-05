Patron abanou o rabo com entusiasmo e latiu ao receber uma medalha do presidente ucraniano Volodmir Zelenski neste domingo, 9, por seus serviços de detecção de bombas. O pequeno cão da raça Jack Russell terrier conquistou corações dentro e fora da Ucrânia desde o início da invasão da Rússia no país, pelo papel de farejar minas terrestres e ajudar a educar crianças sobre os perigos representados pelos explosivos. As bombas estão espalhadas ao longo de todos os caminhos que os russos usaram para se retirar do norte da Ucrânia.

Zelenski descreveu Patron como um “pequeno, mas muito famoso sapador (soldado de engenharia militar que faz o trabalho braçal)” e disse, após a cerimônia, que ensinar crianças a evitar minas terrestres é uma das tarefas mais urgentes da Ucrânia no momento.

Os cachorros têm sido usados para desmontar minas desde a 2ª Guerra Mundial devido à sua capacidade de detectar munições mais rapidamente do que os humanos. Especialistas dizem que são especialmente eficazes em zonas de conflito, onde grandes quantidades de detritos impedem os detectores de metal padrão.

Um desmontador de mina pousa ao lado de Patron, o cão-farejador, próximo a explosivos detectados na região de Kiev no dia 5 deste mês. Patron recebeu medalha de Zelinski pelos serviços prestados durante a guerra

O olfato de um cão é muitas vezes melhor do que o de um humano, e estudos sugerem que eles são capazes de farejar as substâncias explosivas contidas nas minas terrestres e elementos do revestimento de metal ou plástico.

Essa função têm sido delegada aos cães em diversos países, inclusive no Afeganistão, Camboja e Colômbia, onde grupos dizem que as minas terrestres continuam a representar um risco mesmo muito tempo depois do fim de conflitos - o que dificulta os esforços de reconstrução.

Patron – cujo nome significa “cartucho” em ucraniano, em referência a armas de fogo – também se tornou um poderoso símbolo patriótico para o governo ao atrair seguidores nas redes sociais e inspirar uma série de obras de artes, desenhos animados e até brinquedos de tricô. Zelenski credita a ele a detecção de mais de 200 explosivos desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro.

Autoridades dos Estados Unidos e analistas militares disseram que há evidências de que a Rússia usou minas antipessoal e minas anti-veículo adaptadas em áreas residenciais e agrícolas da Ucrânia. Isso ameaça derrubar os amplos esforços internacionais para evitar esse tipo de arma nestas regiões.

Desde 1997, as minas terrestres projetadas para matar pessoas – conhecidas como minas terrestres antipessoal – foram proibidas pela maioria dos países. A Convenção de Ottawa, que proibiu seu uso, foi assinada por mais de 160 nações, embora não por grandes potências militares, incluindo Rússia, Estados Unidos e China.

O patrono recebeu seu prêmio durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que fez uma visita surpresa à Ucrânia neste domingo, 8, e visitou a cidade de Irpin, no norte, que foi fortemente destruída durante a tentativa do Kremlin de tomar Kiev no início da invasão.

Trudeau anunciou mais US$ 50 milhões em ajuda militar durante a visita, incluindo financiamento para operações de desminagem. Durante a cerimônia de premiação, o chefe canadense apalpou os bolsos, como se procurasse um petisco para cachorro, e provocou um latido de Patrono. “Mesmo que o cachorro tenha latido para mim, estamos ajudando o financiamento disso”, brincou durante a entrevista coletiva.