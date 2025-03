Zelenski sugere plano de cessar-fogo com a Rússia após pausa da ajuda militar americana

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, se mostrou disposto a negociar um cessar-fogo com a Rússia nesta terça-feira, 4. Em uma série de publicações na plataforma X, o presidente ucraniano afirmou que Kiev pode libertar prisioneiros e concordar com uma trégua que proibiria ataques de longo alcance à infraestrutura civil e energética.

PUBLICIDADE A oferta ocorre depois que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Zelenski não estava pronto para a paz e congelou a ajuda militar para a Ucrânia na noite de segunda-feira, 3. “Então queremos avançar muito rápido em todas as próximas etapas e trabalhar com os EUA para chegar a um acordo final forte”, escreveu Zelenski. Na publicação, o presidente ucraniano elogiou o apoio americano, sinalizando que “as coisas mudaram quando o presidente Trump forneceu Javelins à Ucrânia”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, na Casa Branca Foto: Mystyslav Chernov/AP

“Somos gratos por isso”, apontou Zelenski. “A Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura para a região. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump”.

O presidente ucraniano reconheceu que o bate-boca entre ele e Trump na sexta-feira, 28, foi “lamentável”. “É hora de consertar as coisas. Gostaríamos que a cooperação e a comunicação futuras fossem construtivas”, escreveu ele.

Ideia de cessar-fogo

A ideia de um cessar-fogo parcial foi originalmente idealizada pela França, que sugeriu uma potencial “trégua no ar, no mar e na infraestrutura de energia” de um mês, que poderia ser melhor monitorada do que combates terrestres ao longo da longa linha de frente. Se for mantida, uma trégua poderia ser o ponto de partida para negociações sobre garantias de segurança.

Não houve reação imediata do Kremlin à proposta de Zelenski. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negociou alguns acordos de troca de prisioneiros com Kiev ao longo da guerra, mas não se mostrou disposto a negociações maiores.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de uma coletiva de imprensa em Moscou, Rússia Foto: Pavel Bednyakov/AP

Pausa na ajuda militar

O governo de Trump optou por pausar a ajuda militar depois de uma discussão entre o presidente americano e Zelenski na Casa Branca. Um funcionário da Casa Branca afirmou à Associated Press que a pausa na ajuda deve continuar até que Zelenski esteja disposto a negociar um acordo de paz com Moscou. Segundo o funcionário, trata-se de uma “revisão” para entender se a ajuda a Kiev estava “contribuindo para que a solução seja encontrada”.

Segundo informações do jornal Washington Post, a decisão foi tomada em uma reunião na Casa Branca nesta segunda-feira, 3, que incluiu o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth, a diretora de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard e o enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Todo o equipamento militar dos EUA que estava a caminho de Kiev não foi entregue, incluindo armas em trânsito.

Em diversas ocasiões, Trump reclamou que os EUA forneceram cerca de US$ 350 bilhões em ajuda econômica e militar à Ucrânia ao longo dos três anos de guerra, mas na realidade os números são bem mais baixos.

O valor da ajuda de Washington para a Ucrânia até agora foi de US$ 120 bilhões (cerca de R$ 693 bilhões na cotação atual), segundo dados do Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW Kiel).

A ajuda militar fornecida por Washington consistiu em mísseis Patriot, mísseis Atacms, HIMARS (Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade), munições antidrones e minas terrestres antipessoal./com NYT e W.Post