Zelenski diz que continuará negociação com EUA e acordo sobre minerais está pronto para ser assinado

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou neste domingo, 2, que o acordo sobre minerais está pronto para ser assinado, apesar do conturbado encontro com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump na semana passada.

PUBLICIDADE O presidente ucraniano foi à Casa Branca para assinar um acordo que permitia aos Estados Unidos explorarem terras raras da Ucrânia, mas uma discussão entre os dois presidentes resultou no cancelamento do acordo, segundo Washington. Dois dias depois, Zelenski disse que ainda está disposto a ter um “diálogo construtivo” com os EUA, mas declarou: “Só quero que a posição ucraniana seja ouvida”. “Se formos construtivos, o resultado positivo virá”, disse em uma entrevista transmitida pela rede britânica BBC.

Zelenski afirmou que viajou “12 horas de trem e depois mais 11 horas de avião” porque o presidente dos Estados Unidos havia lhe convidado. Segundo ele, os EUA são um dos principais parceiros da Ucrânia. “Para mim, estar na Casa Branca quando sou convidado é um gesto de respeito.”

Volodmir Zelenski, presidente da Ucrânia, diz que continuará negociações apesar do bate-boca da semana passada com o governo Trump. Foto: Saul Loeb/AFP

Zelenski reforçou que a intenção nunca foi “insultar” ninguém e que sempre buscou negociações bipartidárias com todas as forças políticas dos EUA.

Diplomático, mas firme, Zelenski se recusou a pedir desculpas a Trump após o embate de sexta-feira na Casa Branca. Ele afirmou que a discussão no Salão Oval “não trouxe nada de positivo” para a paz em seu país.

Falando a jornalistas em ucraniano ao término de sua visita de dois dias ao Reino Unido, Zelenski disse que negociações delicadas, quando expostas publicamente, podem ser exploradas por inimigos. Ainda assim, expressou esperança de que o episódio seja superado.

O líder ucraniano evitou dizer se se sentiu emboscado ao ser repreendido por Trump e pelo vice-presidente dos EUA, J.D. Vance. No entanto, garantiu que conversaria novamente com Trump caso fosse “convidado para resolver os problemas reais”.

A reunião de sexta-feira, 28, marcada por tensões, terminou sem avanços. Durante o encontro, o presidente ucraniano foi acusado de ingratidão pelo apoio militar dos EUA e foi informado de que a Ucrânia não poderia vencer a guerra.

Desde então, Zelenski revelou que não houve novas comunicações diretas entre ele e a Casa Branca. Zelenski evitou revelar o que ocorreu após as câmeras serem desligadas no Salão Oval, antes de sua saída abrupta da Casa Branca, sem almoçar ou assinar o acordo de minerais.

Relatos indicam que a equipe de Trump solicitou que ele se retirasse, mas o presidente ucraniano preferiu minimizar o episódio, afirmando que era melhor “deixar isso para a história”.

Reino Unido e França

O presidente demonstrou otimismo com uma iniciativa de paz liderada por Reino Unido e França, discutida em Londres no domingo. Segundo ele, o esforço deve gerar resultados “nas próximas semanas” e já conta com apoio de países como Turquia, nações bálticas e nórdicas.

Na conferência em Londres, também foram debatidas “garantias de segurança para a Ucrânia”. Zelenski descreveu as discussões como “um começo muito positivo” e antecipou que vários países logo se posicionarão oficialmente sobre o tema. Ao ser perguntado sobre uma proposta britânica e francesa de trégua temporária, evitou responder diretamente. Com um tom enigmático, sua única declaração em inglês foi: “Estou ciente de tudo”. Zelenski também enfatizou que a Rússia é a parte agressora no conflito e alertou contra qualquer tentativa de reescrever a narrativa da guerra, insinuando uma falsa equivalência entre as nações.

Curiosamente, o presidente ucraniano optou por falar por meio de um intérprete e recusou-se a se expressar em inglês.

Acordo de paz

Zelenski também rejeitou a sugestão de que ele poderia assinar um acordo de paz entregando os territórios ocupados pela Rússia, dizendo que seria “uma separação forçada de nossas terras” e “uma coerção” arriscando mais hostilidades no futuro.

“Acho que esses países… que nos apoiam, ou talvez queiram ser intermediários nesta guerra, (que) entendem que se a guerra terminar de forma injusta, então será uma questão de tempo até que as pessoas tentem obter essa justiça”, disse ele.

“Não queremos nada que não nos pertença”, enfatizou.

Renúncia

Em reportagem do The Guardian, Zelenski também foi questionado sobre as declarações do senador Lindsey Graham, que sugeriu que ele deveria considerar renunciar após sua discussão com Trump na sexta-feira.

Em resposta, o presidente ucraniano ironizou, dizendo que poderia oferecer a Graham a cidadania ucraniana e que, somente então, suas sugestões “ganhariam peso”.

Zelenski se encontrou com o Rei Charles neste domingo Foto: Joe Giddens/AFP

Até lá, reforçou Zelenski, o presidente da Ucrânia continuará sendo escolhido exclusivamente pelo povo ucraniano. Em outro momento, ele afirmou que estaria disposto a trocar sua presidência pela adesão da Ucrânia à Otan, considerando que essa seria a melhor garantia de segurança para o país.

Reunião com rei Charles

Em sua passagem pelo Reino Unido, Zelenski se encontrou com rei Charles III, na casa de campo real Sandringham, em Norfolk, Inglaterra. O encontro ocorreu após a cúpula com outros líderes europeus, que discutiu a guerra na Ucrânia, o reforço nas defesas do país e um trabalho em direção a um acordo de paz.

De acordo com informações da Sky News atribuídas ao Palácio de Buckingham, a reunião durou pouco menos de uma hora. Zelenski voou de helicóptero de Londres, há cerca de uma hora, para Sandringham, onde o rei e a rainha passam a maior parte do tempo.

A cúpula deste domingo, organizada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, incluiu mais de 19 líderes, em sua maioria europeus, mas também o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Além da reunião coletiva, Zelenski realizou alguns encontros individuais com os líderes europeus, como este com o Rei Charles e também com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Neste segundo caso, o presidente ucraniano disse, em seu perfil na rede social X, que a reunião foi produtiva, visando o desenvolvimento conjunto de um plano de ação para acabar com a guerra.“Ninguém além de (o presidente da Rússia, Vladimir) Putin está interessado na continuação e rápido retorno da guerra.

Portanto, é importante manter a unidade em torno da Ucrânia e fortalecer a posição do nosso país em cooperação com nossos aliados - os países da Europa e os Estados Unidos”, escreveu.“A Ucrânia precisa de paz apoiada por garantias de segurança robustas. Sou grato à Itália por seu apoio contínuo e parceria para aproximar a paz na Ucrânia”, concluiu.

Zelenski não fez postagens sobre o encontro com o Rei Charles. O presidente ucraniano chegou a Londres no sábado, 1º, quando se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. As reuniões ocorrem após o colapso das negociações entre Zelenski e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na última sexta-feira.