Zelensky agradece pacote ‘sem precedentes’ de US$ 3 bilhões dos EUA

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pacote de ajuda militar de US$ 2,98 bilhões em armas e equipamentos para a Ucrânia, a maior soma já destinada por Washington ao país desde o início do confronto com a Rússia. Em comunicado, o americano parabenizou ainda o povo ucraniano pelo Dia da Independência, comemorado em 24 de agosto, data que coincidiu com os seis meses do começo do conflito.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, agradeceu o pacote “sem precedentes” de assistência à segurança. Em seu Twitter, o líder escreveu que o povo da Ucrânia “aprecia muito o apoio inabalável dos EUA”.

No Dia da Independência da Ucrânia, mulher observa veículos militares russos destruídos na Maidan Square, em Kiev. Foto: AP Photo/David Goldman

Segundo Biden, a ajuda permitirá que a Ucrânia adquira sistemas de defesa aérea, artilharia e munições. Além disso, sistemas aéreos não tripulados e radares serão supridos, visando garantir que o país possa continuar a se defender a longo prazo, afirmou.

“Hoje e todos os dias, estamos com o povo ucraniano para proclamar que a escuridão que impulsiona a autocracia não é páreo para a chama da liberdade que ilumina as almas das pessoas livres em todos os lugares”, disse Biden.

Ao longo do dia, diversos líderes europeus parabenizaram a Ucrânia pela data e homenagens foram feitas ao país ao redor do continente. Dentre as declarações, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu em seu Twitter: “Nosso apoio financeiro, humanitário e militar é inabalável. O povo ucraniano está lutando por nossos valores. Eles devem e eles vão prevalecer”. /AE