Zelensky repreende ruptura e divergências na liderança ucraniana

The New York Times - O gabinete do presidente Volodymyr Zelensky repreendeu neste sábado, 04, o principal comandante militar da Ucrânia por classificar a guerra como um impasse, sugerindo que os comentários dele ajudariam a invasão russa. Foi uma repreensão pública que, para a mídia, sinalizou uma ruptura emergente entre a liderança militar e civil em um momento já desafiador para a Ucrânia.

O vice-chefe do gabinete do presidente, Ihor Zhovkva, disse que a afirmação do general Valery Zaluzhny de que a luta contra a Rússia estava em um impasse “facilita o trabalho do agressor”, acrescentando que os comentários provocaram “pânico” entre os ucranianos.

Ao mesmo tempo, Zelensky contestou a caracterização feita pelo general. “O tempo passou, as pessoas estão cansadas, independentemente do seu estado, e isso é compreensível”, disse ele em entrevista coletiva no sábado, acrescentando: “Mas isso não é um impasse, enfatizo isso mais uma vez”.

A censura pública ao general Zaluzhny ocorreu um dia depois de o gabinete do presidente ter substituído um dos seus adjuntos, o chefe das forças de operações especiais, que após a sua demissão disse ter sido surpreendido pela demissão. Não ficou claro se o general Zaluzhny, comandante geral das forças ucranianas, sabia antecipadamente da demissão planeada.

A troca de falas entre o general e o presidente surge num momento em que a Ucrânia enfrenta dificuldades no seu esforço de guerra, militar e diplomaticamente. As operações nas trincheiras não conseguiram produzir quaisquer avanços, ao mesmo tempo que resultaram em elevadas baixas de ambos os lados.

O gabinete presidencial disse que a declaração do general Valery Zaluzhny de que a guerra está num impasse foi útil para os russos. Foto: MARIN / AFP

Além do fato de a Ucrânia enfrentar ataques russos intensificados no Leste, o ceticismo em relação à ajuda à Ucrânia aumentou em algumas capitais europeias e entre membros do Partido Republicano nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Preocupação com guerra de Israel e Hamas

A liderança da Ucrânia também está preocupada com o fato de a atenção dos aliados ocidentais ter se desviado para o conflito entre Israel e o Hamas. “A guerra no Médio Oriente, este conflito tira o foco”, disse Zelensky neste sábado.

Enquanto os soldados ucranianos resistem nas trincheiras, agora encharcados em torrentes de lama pelas chuvas de outono, autoridades e políticos na Ucrânia e nas capitais aliadas têm repassado a culpa pela contra-ofensiva ucraniana que começou em junho e avançou apenas cerca de uma dúzia de quilômetros. Autoridades americanas insinuaram que a Ucrânia era a culpada por dispersar demasiado as suas forças; Zelensky disse que seu exército não recebeu armamento suficiente para avançar.

As especulações sobre a tensão entre o presidente e o comandante-geral dos militares sobre a estratégia e as nomeações de comando circulavam em Kiev há mais de um ano, mas não tinham resultado em desacordo público anteriormente. O general Zaluzhny não comentou imediatamente a repreensão do governo ou a demissão do seu chefe de operações especiais.

A causa da violação foi um ensaio publicado pelo General Zaluzhny no The Economist, no qual afirmava que o reconhecimento de drones e outras tecnologias tornaram impossíveis os ataques mecanizados de ambos os lados. Novos avanços eram improváveis, escreveu ele, e a Ucrânia não alcançaria um “belo avanço” na guerra sem receber armamento mais avançado.

“Existem dificuldades, existem opiniões diferentes”, disse Zelensky em sua aparição no sábado com Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que fez uma visita surpresa a Kiev no sábado para discutir a UE. processo de adesão. “Acredito que não temos o direito de sequer pensar em desistir, porque qual é a alternativa?” ele adicionou.

Continua após a publicidade

Embora o General Zaluzhny não estivesse sugerindo que a Ucrânia estivesse perdendo a guerra e tenha salientado que a Rússia não tinha feito quaisquer avanços substantivos, ele reconheceu que os dois lados tinham entrado num “impasse”. Ele também escreveu que quebrar o impasse exigiria avanços tecnológicos para alcançar a superioridade aérea, enfatizando o papel dos drones de próxima geração e da guerra eletrónica.

Comentário pode prejudicar

Nos seus comentários no sábado, Zhovkva, o deputado no gabinete do presidente, afirmou que as observações do general Zaluzhny podem refletir “um plano estratégico muito profundo”, mas correm o risco de prejudicar o esforço de guerra da Ucrânia. Ele disse que o ensaio estimulou autoridades estrangeiras a telefonar, perguntando “‘O que devo relatar ao meu líder? Você está realmente em um beco sem saída?’” Ele acrescentou: “Era esse o efeito que queríamos alcançar?”

Olexiy Haran, professor de política comparada na Universidade Nacional de Kiev-Mohyla Academy, disse que a divulgação pública da disputa foi menos política do que pragmática, ao transmitir a estratégia de comunicação do presidente durante a guerra. “O que Zhovkva está dizendo é que é melhor comunicar sobre isso a portas fechadas”, sem estimular o debate público nas nações aliadas, disse Haran.

Sinais de atrito surgiram na sexta-feira, quando o gabinete de Zelensky demitiu um dos principais deputados do general Zaluzhny, o comandante das forças de operações especiais da Ucrânia, general Viktor Khorenko, sem inicialmente fornecer uma explicação.

No sábado, o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, disse que recomendou a demissão, mas não explicou o porquê, para que não “dê razões ao inimigo para enfraquecer a Ucrânia”.

A decisão intrigou alguns porque o General Khorenko obteve uma série de sucessos em ataques atrás das linhas inimigas, incluindo ataques a navios e infra-estruturas da frota russa do Mar Negro na Crimeia e a alvos dentro da Rússia. Os ataques de longo alcance e as operações de sabotagem das forças especiais animaram os ucranianos.

Continua após a publicidade

Mas os comandantes de campo e os analistas militares notaram queixas nas fileiras sobre o que foram consideradas decisões estratégicas politicamente orientadas, incluindo o lançamento de um ataque anfíbio através do rio Dnipro, no sul da Ucrânia, que ainda não conseguiu garantir uma cabeça de ponte na região oriental controlada pela Rússia. Outro ponto de tensão foi a demissão de comandantes de batalhão que lideraram unidades na contra-ofensiva no sul da Ucrânia durante o verão.

Guerra na Ucrânia teve início em 2022. Foto: Tyler Hicks/The New York Times

Os oficiais militares dos EUA que trabalharam com o general Khorenko ficaram surpresos com a notícia de sua demissão e descreveram uma relação de trabalho estreita e eficaz com ele, segundo oficiais militares americanos.

Comentaristas, incluindo um membro do Parlamento da Ucrânia, disseram que a demissão do general Khorenko parecia ser a intromissão política mais significativa e potencialmente perturbadora no andamento da guerra pelos militares até agora.

“Os disparos parecem uma interferência política nas forças armadas e nas suas ações de combate”, disse Solomiya Bobrovska, membro do comité de defesa e inteligência do Parlamento, numa entrevista. A Sra. Bobrovska pertence a um partido político da oposição, o Holos.

“Este é um grande erro e haverá consequências”, disse ela na entrevista. Ela sugeriu que, na verdade, seria a demissão de um general bem-sucedido pelo gabinete presidencial que ajudaria os russos.