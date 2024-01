Zoológico da Alemanha serve árvores de natal a elefantes em ‘banquete natalino’; veja imagens

O Natal acabou, mas para alguns os aperitivos da festa se estenderam para o ano novo.

Elefantes do zoológico Tierpark Berlin, na Alemanha, aproveitam as árvores de Natal que não foram vendidas e acabaram entregues ao local em um evento que se tornou anual. Os enormes mamíferos podem ser vistos com os enormes pinheiros verdes em uma série de imagens divulgadas pelo zoológico.

“Os elefantes realmente gostam das árvores”, disse a porta-voz do zoológico, Svenja Eisenbarth, ao Washington Post por e-mail. “Por um lado, as árvores são comidas e, por outro, são um grande e variado brinquedo para os animais.”

O zoológico recebeu dois caminhões carregados de árvores remanescentes do Natal de 2023, disse Eisenbarth. Eles são distribuídos para vários animais no zoológico, mas os elefantes recebem a maior parte – mais de 20 árvores.

Elefante brinca com árvore de Natal durante o tradicional "banquete de Natal" do zoológico de Berlim, na Alemanha, em imagem do dia 4. Pinheiros não vendidos são doados anualmente ao local Foto: Jens Kalaene/via AP

Em um comunicado, o zoológico disse que os animais aguardam com ansiedade pela “surpresa muito especial” todos os anos. Segundo o órgão, os pinheiros, que não fazem parte da dieta comum dos elefantes, ajudam a nutrir os animais e promovem “a saúde mental e física”.

Continua após a publicidade

“A forma incomum, o cheiro interessante e a sensação de formigamento na língua fazem um banquete para os sentidos dos animais”, disse o zoológico.

As coníferas crocantes e as agulhas de pinheiro também são usadas como arranhadores de costas, palitos e escovas de massagem, acrescentou.

Infelizmente, para o bem-estar dos animais, o zoológico não leva árvores de Natal que foram armadas pelo público, que tendem a ser tratadas quimicamente ou decoradas. Em vez disso, o zoológico disse que leva árvores não vendidas de fornecedores selecionados. “Infelizmente, não podemos aceitar doações privadas de árvores de Natal”, disse o diretor do Tierpark Berlin, Andreas Knieriem, em um comunicado.

Elefante come pinheiros doados ao zoológico de Berlim, em imagem do dia 4. Árvores são nutritivas para os mamíferos gigantes Foto: Clemens Bilan/EFE

“Com as árvores dos nossos parceiros, podemos ter certeza de que elas são de boa qualidade e, portanto, adequadas para os nossos animais. O bem-estar animal é sempre a nossa prioridade”, acrescentou.

O zoológico da capital alemã abriga cerca de 20 mil animais, incluindo quatro elefantes asiáticos, três fêmeas e um macho: Carla, Pang Pha, Anchali e Victor, o elefante touro. Victor tem seu próprio recinto e não participou do banquete público que o zoológico realizou no dia 4, mas recebeu suas próprias árvores, disse Eisenbarth.

Os elefantes asiáticos são encontrados principalmente na Índia e são ligeiramente menores do que seus parentes africanos, pesando cerca de cinco toneladas e crescendo a quase 10 metros de altura. Como muito mamíferos, eles tendem a comer muito e dormir pouco, de acordo com o zoológico. Mas os elefantes levam isso ao extremo, ao passar cerca de 17 a 19 horas por dia apenas comendo.

Continua após a publicidade

Todos os dias, eles costumam comer cerca de 150 quilos de alimentos vegetais, principalmente grama, folhas, galhos e cascas de árvores, e podem beber até 150 litros (quase 40 galões) de água em seu bebedouro. Eles podem viver até os 40 anos de idade em seu habitat natural de florestas tropicais, savanas e matas.

Elefante segura galho de árvore durante banquete de Natal, no zoológico de Berlim, em imagem do dia 4 Foto: Clemens Bilan/EFE

Como animais de rebanho social, os elefantes vivem juntos em famílias extensas. Seus troncos, descritos pelo zoológico como uma “verdadeira ferramenta milagrosa”, são usados para ingerir alimentos, respirar, cheirar, se comunicar, agarrar e sugar água para soprar em suas bocas. Eles também podem ser usados para desferir golpes mortais em defesa de ameaças, disse, mas os animais são “de outra forma bem-humorados”.

Não são apenas os elefantes que estão desfrutando do lanche festivo. O bisão e as renas do zoológico também podiam ser vistos sacudindo as árvores e usando-as para se aninhar e arranhar antes de mastigá-las.

Programas semelhantes estão em andamento em Londres e Praga. Nos Estados Unidos, aproximadamente 30 milhões de árvores de Natal reais são vendidas a cada ano, de acordo com a Associação Nacional de Árvores de Natal. Entre os mais populares estão o pinheiro branco, o abeto branco e o abeto Fraser, que tendem a ter aromas agradáveis, agulhas flexíveis e cores verde-escuras. A associação privilegia as árvores de verdade, renováveis e recicláveis, no lugar das árvores plásticas e não biodegradáveis.