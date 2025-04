5 dicas para vender seu seminovo de forma mais rápida

Tem muita gente que ainda se atrapalha quando pensa em vender um carro seminovo ou usado. Afinal, a urgência acaba deixando esses vendedores sensíveis ao risco de golpes, outros podem negociar o veículo abaixo do valor de mercado, e tem ainda a possível demora, às vezes, ocasionada por alguns descuidos. De olho nisso, separamos cinco dicas essenciais para negociar seu carro da maneira mais rápida - e livre de erros.

Venda do carro seminovo exige atenção a cada detalhe Foto: PAULO LIEBERT/AE

De acordo com Ycaro Martins, CEO e sócio fundador da Vaapty, empresa que intermedia venda de veículos, o segredo é pesquisa e cautela. Com esses dois ingredientes, afinal, é possível encontrar formas seguras de fazer negócio, sem complicação. E você confere os detalhes, abaixo.

Valor de mercado

Antes de definir o preço de venda do carro em questão, é importante pesquisar o valor de mercado deste veículo na tabela Fipe. Além dela, existem outras ferramentas online, como sites de classificados, que podem ajudar a determinar o preço médio com base no ano, modelo, quilometragem e condição do automóvel. “Com a pressa e a necessidade de vender logo, muita gente acaba perdendo dinheiro nessa negociação. Por isso é importante fazer pesquisa e avaliar se seu veículo está em boas condições antes de colocar um preço muito acima ou abaixo do mercado”, alerta Martins.

Condição do carro

A condição atual do seu carro precisa ser avaliada de maneira justa. Certifique-se de identificar qualquer dano ou desgaste significativo. Isso, a princípio, passa mais credibilidade na hora de fazer negócio. Agir com transparência ajuda a definir um preço justo e evitar surpresas desagradáveis durante a negociação.

Fotos para anúncios precisam ter câmera de qualidade, boa iluminação e opções em todos os ângulos Foto: Diogo de Oliveira/Estadão

Capriche nas fotos

Quem opta por vender em plataforma de marketplace precisa de fotos de qualidade, impreterívelmente. O primeiro passo é deixar o carro limpo antes da sessão de fotos. Desse modo, escolha um belo cenário - livre de outros veículos - e fotografe o carro em local com boa iluminação. Mostre todos os ângulos: frente, traseira, laterais, interior e motor. Para deixar o anúncio mais atrativo, capriche no título, evidenciando informações importantes como ano e modelo do carro. Sinelize se há baixa km ou se é de único dono. Na descrição, nada de mentir. Informe as datas das revisões realizadas, bem como acessórios extras e eventuais defeitos, se houver.na hora da venda”, explica o Martins.

Documentação deve estar em dia Foto: Estadão

Documentação em dia

Todos os documentos do carro precisam estar em ordem antes de fazer a venda. Isso inclui o certificado de registro do veículo, comprovante de pagamento de IPVA, licenciamento e histórico de manutenção. Com essas informações completas, a transação será mais fácil e menos burocrática. Em contrapartida, quando a documentação estiver com pendências - ou o financiamento não esteja quitado - também é possível resolver. “Basta, portanto, optar pela intermediação na hora da venda”, explica o Martins.

Intermediação