Audi RS 3 retorna com a mesma essência, mas em nova embalagem; leia o teste

Novo Audi RS 3 chega na carroceria sedã e em duas versões de até R$ 715 mil Foto: Divulgação/Audi

Lula preso, Bolsonaro eleito, França campeã mundial e mulheres finalmente autorizadas a dirigir na Arábia Saudita. O mundo era assim da última vez que o Audi RS 3 andou em terras brasileiras, em 2018. Agora, sete anos depois, a nova geração do esportivo retorna ao País com o mesmo e lendário motor cinco cilindros 2.5 turbo de 400 cv, design afiado e preço alto.

PUBLICIDADE Para começar são duas configurações. A primeira, sem nome, tem preço de R$ 659.990. Já a Track não tem a mesma conotação popular da Volkswagen (que assim como a Audi também faz parte do Grupo VW). Isso porque ela é a topo de linha e vai a R$ 714.990. Bom, antes é válido dizer que a quantia o coloca no patamar do BMW M2, por exemplo, que tem preço de R$ 672.950 ou R$ 726.950, dependendo da versão. Já o Mercedes-AMG CLA 45 é vendido na casa dos R$ 625 mil, porém ainda está na linha 2024. A nova geração só deve aparecer ano que vem no Brasil.

Ambas as opções, no entanto, vêm equipadas com icônico cinco cilindros 2.5 turbo de 400 cv e 51 mkgf de torque. Com transmissão de dupla embreagem e sete marchas e tração integral, o sedã esportivo vai de zero a 100 km/h em rápidos 3,8 segundos, de acordo com dados de fábrica — 0,2 s mais ligeiro que o BMW M2 e seus 80 cv a mais. Então onde estão os R$ 55 mil de diferença? Basicamente na estética.

Traseira do Audi RS 3 Track tem ponteiras de escape ovaladas e spoiler em fibra de carbono Foto: Divulgação/Audi

O sedã chega aqui já com o facelift da geração que segue basicamente o do A3 recentemente lançado por aqui. Só que a sigla RS muda algumas coisas. O para-choque agressivo tem robustas tomadas de ar nas extremidades e o visual ainda traz faróis Matrix LED recortado e com novo arranjo interno que pode ter até três desenhos.

Fora a tradicional grade singleframe em colmeia e com o logotipo de quatro argolas em 2D. Atrás, destaque para as grandes ponteiras ovais do escapamento, difusor de ar e um defletor central com um toque de vermelho.

Um diferencial da versão Track é que saias laterais, capa dos retrovisores, lâmina acima do difusor, moldura das tomadas de ar dos para-choques são de fibra de carbono, bem como o spoiler, que também é mais avantajado. Na opção de entrada, todas essas peças são tem acabamento preto brilhante.

Já as rodas RS de liga leve de 19 polegadas com dez raios e em formato de “Y” são prateadas e com pinças de freios pintadas de vermelho na versão de entrada. Na Track,são pretas, com freios de cerâmica e pinças no azul. Os pneus têm medidas 265/30 na dianteira e 245/35 na traseira. As duas configurações ainda vêm com teto solar de série.

Interior traz volante dos Audi atuais e bancos do tipo concha na versão mais cara Foto: LeoSposito

Audi RS 3 na pista

Entro no sedã na cor branco Arkona (essa das fotos) e já sou bem recebido pelos bancos, que são superesportivos na versão de entrada e do tipo concha, na Track. Me encaixo, coloco o cinto e aperto o botão de partida. A trilha sonora está intacta. O cinco cilindros com seu grunhido característico, rouco, singular. É música para os ouvidos.

Antes de atingir a pista do Circuito Panamericano, no interior de São Paulo, aproveito para olhar a cabine com o novo volante dos Audi mais recentes. Tem ótima ergonomia e as duas extremidades com base achatada. No RS 3, a peça ainda traz dois chamativos botões vermelhos para facilitar a escolha dos modos de condução. Já o Virtual Cockpit, também conhecido como painel de instrumentos digital com tela de 12,3” também está lá, como antes - assim como o multimídia.

Dependendo do modo, o painel traz o novo conta-giros com destaque as rotações por minuto no centro do painel de instrumentos, além das informações sobre potência, torque, forças G, aceleração e tempos de volta.

Esportivo vai de zero a 100 km/h em 3,8 s e pode chegar a 280 km/h de máxima Foto: LeoSposito

PUBLICIDADE Nas primeiras curvas, ainda lento e puxado por um carro madrinha, o RS 3 se mostra amigável. E não é para menos. A proposta aqui é o uso no dia a dia e os amortecedores adaptativos ajudam nesta tarefa. O ritmo aumenta um pouco e aproveito para fincar o pé no acelerador, o câmbio desce as marchas e dispara sem ligar para os mais de 1.500 kg. Aproveito para ouvir o cinco cilindros que parece ronronar em um megafone. O cntrole da abertura da válvula de escape foi otimizado na faixa entre 2.200 e 3.500 rotações. O som é viciante. A versão de entrada atinge 250 km/h de máxima, enquanto a Track, com freios de cerâmica, vai a 280 km/h. Outro ponto de destaque é a transmissão de dupla embreagem que consegue extrair o melhor do motor sem deixar buracos, com trocas certeiras e rápidas. Freio, contorno e o sedã aponta como se fosse um passeio no parque. A carroceria inclina pouco, insuficiente para tirar a confiança de quem dirige. Além da tração integral, quem abusar um pouco tem ajuda de diversos controles eletrônicos, vetorização de torque e tudo mais.

Audi RS 3 vai competir com BMW M2 e Mercedes-AMG CLA 45 no Brasil Foto: LeoSposito

O RS 3 ainda oferece um modo que joga a maior parte da força para as rodas traseira, deixando a tocada mais divertida. Pena que durante as três voltas em ritmo moderado não deu para explorar nem perto do potencial do esportivo. Só deu para ter um gostinho...

Em 2018, o sedã esportivo foi comercializado por R$ 329.990. Daqui a sete anos eu não tenho como fazer previsão de quem será o presidente ou qual seleção vai ganhar a Copa do Mundo. Mas espero que o Audi RS 3 continue nele.

Ficha técnica

Audi RS 3 Sedan Track

Motor: 2.5, 5 cilindros, 20V, turbo, gasolina

Potência: 400 cv entre 5.600 e 7.000 rpm

Torque: 51 mkgf entre 2.250 rpm e 5.600 rpm

Câmbio: Automatizado, dupla embreagem e sete marchas; tração integral

0 a 100 km/h: 3,8 segundos

Velocidade máxima: 280 km/h

Dimensões: 4,53 m (comprimento), 1,85 m (largura), 1,39 m (altura) e 2,63 m (entre-eixos)

Porta-malas: 321 litros

Peso (ordem de marcha): 1.565 kg

Preço sugerido: R$ 714.990

