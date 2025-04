BYD líder, Fiat supera GWM e Toyota é 4ª: as marcas que mais vendem híbridos

Carros híbridos estão em alta e, de fato, caíram na preferência do consumidor. Só no primeiro trimestre, automóveis esse tipo de motorização registraram 37.197 unidades em todo o Brasil, o que representa alta de 70,52% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos três primeiros meses de 2024, portanto, foram 21.814 registros.

BYD é a montadora que mais vendeu carros híbridos no Brasil neste ano Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De acordo com números da Fenabrave, associação que representa os concessionários no País, só a BYD (líder do segmento de eletrificados no Brasil) detém quase um terço do montante. Foram, só no primeiro trimestre, 11.706 emplacamentos de modelos da montadora chinesa. Com 31,5% de market share foi, inclusive, a única da lista a registrar cinco dígitos. Na segunda posição, no entanto, vem a Fiat que, com os recém lançados Fastback e Pulse, conquistou 7.400 clientes de janeiro para cá.

Fiat Fastback T200 Hybrid Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Cabe lembrar que, ao contrário da BYD, a Fiat aposta na tecnologia híbrida leve que, aliás, sequer é considerada pela ABVE. Recentemente, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico atualizou os critérios e excluiu os MHEV (veículos micro-híbridos) da lista de eletrificados. Assim, passou a considerar apenas carros com tração elétrica, que possam operar com o motor elétrico durante parte do trajeto, e motorização acima de 60V. Ou seja, somente híbridos convencionais, híbridos plug-in e os próprios elétricos.

Terceiro lugar do pódio

Na sequência do ranking, vem outra chinesa: a GWM. A linha Haval teve 5.879 emplacamentos no acumulado do ano. Todavia, esse número deve aumentar com a chegada do Tank 300, um SUV com motorização híbrida plug-in (recarrega em tomadas), cara de jipe e luxo de sobra, que chegará às mãos dos primeiros clientes nas próximas semanas. Fechando o top five, aparecem Toyota (4º) e Mercedes-Benz (5º).

Linha Haval foi a responsável por colocar a GWM no terceiro lugar do ranking de vendas de híbridos no Brasil Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

A Fenabrave não divulga lista com os modelos mais vendidos, mas divide por marcas. Confira abaixo as dez fabricantes que mais se destacaram nas vendas de automóveis híbridos no primeiro trimestre de 2025.