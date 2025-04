BYD vai construir ‘fábrica-cidade’ na China para produzir um milhão de carros

Quem passa em frente à fábrica da Volkswagen na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), acha o complexo uma imensidão. Mas a planta, inaugurada em 1959 tem apenas 1,6 km². Ou seja, a planta que produz Nivus, Polo, Virtus e Saveiro, apesar do número e da imponência, torna-se minúscula quando comparada à nova estrutura que a BYD vem erguendo em Zhengzhou (província de Honã, China), com 130 km². A ideia da fabricante asiática é produzir cerca de 1 milhão de carros por ano - um quarto de toda a produção mundial.

PUBLICIDADE Chamada de fábrica-cidade, a planta, para se ter ideia, supera a Gigafactory, da Tesla, que fica em Nevada (EUA) e mede 11,6 km². Assim, será a maior fábrica de carros do mundo. O complexo contará com casas para funcionários, escolas, shopping centers, centros de saúde, quadras de tênis, campo de futebol e todo o lazer possível. O projeto, contudo, não se limita a fabricação de veículos. Afinal, trata-se de uma verdadeira cidade industrial autossuficiente. Energia solar, reciclagem de água, controle ambiental automatizado e uso de materiais sustentáveis fazem parte do projeto.

Contratação a todo vapor

A ideia é que, a princípio, a fábrica conte com mais de 250 mil colaboradores. Hoje, o local - que tem boa infraestrutura logística e conexão com os principais polos industriais da China - já conta com mais de 60 mil pessoas. E outros 20 mil novos profissionais têm contratação prevista ainda neste mês. Essas contratações, em síntese, não se restringem a operários, mas engenheiros, especialistas em tecnologia, pesquisadores e outros profissionais.

A ideia de manter os funcionários próximos ao local de trabalho é, além de evitar gastos e estresses com deslocamentos, acelerar a produção. Ali, inclusive, terá fabricação de baterias e outros componentes necessários, a fim de diminuir a dependência de fornecedores. A história recente - vulgo, pandemia de Covid-19 - deixou claro que toda a indústria funciona como uma cadeia e, se todos pararem, todos param.

A construção tem oito fases, no total. Atualmente, no entanto, a BYD está prestes a concluir a fase cinco. E a construção avança rapidamente, por meio de apoio estatal. Se tudo correr conforme a previsão, o primeiro a sair das linhas de produção é o SUV Song Pro DM-i.

Contras

Embora grandioso, o projeto da fábrica-cidade levanta algumas questões. Tem, a princípio, o impacto ambiental, a sustentabilidade e, ainda, dúvidas sobre o modelo de trabalho que será implementado. Críticos apontam que mesmo com proposta verde, haverá necessidade de controle ambiental e políticas de bem-estar social. Por fim, pode ser um projeto extremamente bem-sucedido, se tornandoo um marco na indústria, ou um ‘tiro no pé‘, afinal, se a fábrica deixar de operar, a debandada dos moradores afetará fortemente a cidade.