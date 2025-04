Carro 1.0 mais econômico do Brasil faz quase 17 km/l pelo Inmetro; veja a lista

Quando pensamos em modelos econômicos, logo vem à mente veículos 1.0. Isso não é de hoje, uma vez que os motores “1000” são figura fácil no mercado brasileiro desde os anos 1990. Hoje, a tecnologia evoluiu consideravelmente, e com motores três cilindros, a definição de carro econômico mudou muito.

Pensando nisso, separamos os modelos nacionais a combustão mais econômicos do mercado, na lista que você pode conferir abaixo, separados por suas respectivas montadoras.

Renault

Foto: Renault/Divulgação

Hoje, o único representante 1.0 aspirado da Renault é o Kwid, que sobreviveu após o fim da linha Logan, Sandero e Stepway. O subcompacto traz um motor SCe simplificado: são 68 cv e 9,4 mkgf com gasolina, ou 71 cv e 10 mkgf com etanol, sempre com câmbio manual de 5 marchas. Consumo:

Etanol: 10,4 km/l (cidade) / 10,8 km/l (estrada)

Gasolina: 14,6 km/l (cidade) / 15,5 km/l (estrada)

Volkswagen

Foto: Leo Souza/Estadão

Na linha atual da VW, o Polo é o único modelo a manter o motor 1.0 aspirado, disponível nas versões Track e MPI. Esse propulsor três-cilindros gera 77 cv e 9,6 mkgf com gasolina, e 84 cv e 10,3 mkgf com etanol, sendo combinado a um câmbio manual de 5 marchas.

Consumo:

Etanol: 9,3 km/l (cidade) / 10,9 km/l (estrada)

Gasolina: 13,5 km/l (cidade) / 15,7 km/l (estrada)

Citroën

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A marca francesa aposta no motor 1.0 Firefly de origem Fiat para equipar o hatch C3 e o recém-lançado SUV cupê Basalt. Ambos contam com 71 cv e 10 mkgf com gasolina ou 75 cv e 10,5 mkgf com etanol. Um dos destaques é a configuração de 2 válvulas por cilindro, priorizando torque em baixa rotação, com câmbio manual de 5 marchas.

Consumo C3:

Etanol: 9,3 km/l (cidade) / 10,3 km/l (estrada)

Gasolina: 13,2 km/l (cidade) / 14,5 km/l (estrada) Consumo Basalt: Etanol: 9,2 km/l (cidade) / 10,1 km/l (estrada)

Gasolina: 13,2 km/l (cidade) / 14,2 km/l (estrada) Fiat

Foto: Fiat/Divulgação

A italiana Fiat lidera em quantidade de modelos com motor 1.0 Firefly aspirado, que agora também equipa o subcompacto Mobi, além dos já conhecidos Argo e Cronos. Todos entregam os mesmos 71 cv e 10 mkgf com gasolina, ou 75 cv e 10,5 mkgf com etanol, com câmbio manual de 5 marchas.

Consumo Cronos:

Etanol: 9,7 km/l (cidade) / 11,2 km/l (estrada)

Gasolina: 13,4 km/l (cidade) / 15,9 km/l (estrada)

Hyundai

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A sul-coreana Hyundai segue fiel ao seu motor 1.0 três cilindros nos modelos HB20 e HB20S. São 75 cv e 9,6 mkgf com gasolina, ou 80 cv e 10,7 mkgf com etanol, ambos com câmbio manual de 5 marchas.

Consumo HB20:

Etanol: 9,9 km/l (cidade) / 10,7 km/l (estrada)

Gasolina: 13,3 km/l (cidade) / 15,4 km/l (estrada)

Consumo HB20S:

Etanol: 9,7 km/l (cidade) / 10,9 km/l (estrada)

Gasolina: 13,4 km/l (cidade) / 15,4 km/l (estrada)

Peugeot

Foto: Felipe Rau/Estadão

Com a entrada no grupo Stellantis, o 208 passou a usar o mesmo motor 1.0 Firefly visto nos Fiat. São 71 cv e 10 mkgf com gasolina, ou 75 cv e 10,5 mkgf com etanol, com câmbio manual de 5 marchas.

Consumo:

Etanol: 9,5 km/l (cidade) / 10,8 km/l (estrada)

Gasolina: 13,6 km/l (cidade) / 15,3 km/l (estrada)

Chevrolet

Foto: Chevrolet/Divulgação

Pioneira nos compactos 1.0 desde o Chevette, a Chevrolet equipa Onix e Onix Plus com um motor 1.0 aspirado de 3 cilindros, que entrega 80 cv e 12,6 mkgf com gasolina e 82 cv e 10,6 mkgf com etanol. Ambos os modelos têm câmbio manual de 6 marchas.

Consumo Onix:

Etanol: 9,6 km/l (cidade) / 11,9 km/l (estrada)

Gasolina: 13,8 km/l (cidade) / 16,9 km/l (estrada)

Consumo Onix Plus:

Etanol: 9,7 km/l (cidade) / 12,4 km/l (estrada)

Gasolina: 13,9 km/l (cidade) / 17,4 km/l (estrada)

