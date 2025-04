Carro de leilão: seis pontos de atenção para conferir antes de fechar negócio

Com preços que podem chegar a 50% abaixo do valor de mercado, o carro de leilão pode ser um negócio atrativo. Por outro lado, exige atenção de quem opta por essa modalidade - como mostra o caso recente do Renault Kwid elétrico vendido com bloco de concreto no lugar da bateria. Geralmente, os leilões de veículos são realizados por empresas especializadas, muitas vezes em parceria com bancos, seguradoras ou órgãos públicos.

Especialistas apontam que essa é uma alternativa para quem deseja rentabilidade em seu próprio negócio. Contudo, é preciso ter em mente que os carros podem ter diversas origens, como financiamentos não pagos, frotas de empresas ou até mesmo veículos sinistrados, que passaram por acidentes ou enchentes e tiveram perda total. Antes de dar seu lance, o interessado, todavia, tem acesso ao histórico do produto e pode visitar o pátio para avaliação visual. Carros de leilão, vale lembrar, atendem vários tipos de consumidores. Vai desde quem busca preços abaixo dos modelos 0km, seminovos e usados, até revendedores, comerciantes de peças de automóveis e quem mexe com sucatas. Para sanar as principais dúvidas de quem opta por esse tipo de negócio, todavia, o Jornal do Carro separou seis pontos de atenção para conferir antes de fechar negócio.

Atenção às regras do leilão

Nos leilões de carros, cada leiloeiro estabelece suas próprias regras. Isso pode variar conforme a organização do evento. Por isso, é essencial ler atentamente o edital antes de participar. Nele, são detalhadas as condições de pagamento, prazos para retirada do veículo e possíveis penalidades em caso de descumprimento das normas.

“Além disso, algumas restrições podem existir quanto à vistoria e a regularização dos automóveis arrematados. Estar informado sobre essas regras evita surpresas desagradáveis e garante uma experiência mais segura e transparente no leilão”, Sérgio Gabriel Souza, diretor de tecnologia da Infocar.

Com preços tentadores, é bom tomar cuidado para não cair em nenhuma furada Foto: André Lessa/Estadão

Escolha do modelo de carro e análise de mercado

Antes de realizar a compra, é importante identificar modelos com alta liquidez e boa valorização no mercado de seminovos. “Pesquisar tendências e consultar tabelas de preços, como a Tabela Fipe, são passos indispensáveis. Além disso, é recomendável observar fatores como consumo de combustível, custo de manutenção e histórico de desvalorização”, comenta Souza.

Avaliação mecânica e estética

Verificar o estado mecânico e a aparência do veículo é essencial para evitar surpresas desagradáveis. Afinal, até hoje, um dos maiores desafios do setor de leilões automotivos é a ausência de fotos dos carros nos pátios. Isso se deve, no entanto, à proteção de propriedade intelectual dos leiloeiros.

Aproveitamento de oportunidades

A participação em leilões de veículos pode ser uma excelente oportunidade para quem busca lucratividade na revenda de carros. Nesses eventos, é possível adquirir automóveis a preços abaixo do valor de mercado, permitindo margens atrativas na revenda.

A diversidade de modelos e condições dos veículos oferece flexibilidade para atender a diferentes perfis de clientes. No entanto, é fundamental realizar uma análise criteriosa do histórico e do estado do carro, avaliando os custos de eventuais reparos para garantir que o investimento seja vantajoso.

Cálculo dos custos extras

Por falar em custos, além do valor do lance, é essencial fazer todos os cálculos antes de adquirir um carro de leilão. As taxas administrativas do leiloeiro podem variar conforme a empresa organizadora, enquanto a regularização documental pode envolver vistorias, emissão de novos documentos e possíveis multas pendentes. Além disso, é comum que esses veículos exijam reparos, que vão de ajustes mecânicos à troca de peças. O transporte também deve ser considerado, especialmente se o carro estiver em outra cidade ou estado.

“Planejar todos esses gastos com antecedência ajuda a garantir que o investimento seja realmente vantajoso e evita prejuízos inesperados. Ao realizar essa checagem com atenção, o comprador reduz os riscos e aumenta as chances de fazer um bom negócio, adquirindo um veículo com procedência verificada”, enfatiza Souza.

Atenção à situação documental do veículo

Manter a situação documental em dia é essencial para evitar complicações na hora de comprar, vender ou utilizar um veículo. Certifique-se de que não há restrições, como multas não pagas, alienação fiduciária, bloqueios administrativos ou pendências judiciais. Isso pode, a princípio, impedir a transferência de propriedade e a circulação do automóvel. "A regularização de documentos pode gerar custos extras e atrasos, além de possíveis penalidades. Por isso, antes de qualquer negociação, consulte os órgãos competentes para garantir que a documentação esteja em conformidade com as exigências legais", acrescenta Souza. Bônus: para quem revende Uma forma de ficar atento e evitar golpes é desconfiar de propostas muito vantajosas ou compradores apressados. Prefira meios de pagamento seguros, como plataformas que intermediam a transação. E evite compartilhar dados pessoais ou bancários diretamente.

De acordo com Souza, “ao revender carros de leilão, é fundamental adotar uma postura ética, informando ao comprador a procedência do veículo e detalhando seu histórico. Além disso, realizar inspeção minuciosa, regularizar a documentação e assegurar que o automóvel esteja em boas condições são passos essenciais para garantir a satisfação do cliente e evitar problemas futuros. Isso agrega valor à revenda e contribui para uma reputação sólida no mercado”.

