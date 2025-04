Carro flex ou elétrico: veja a diferença de gastos com abastecimento

Você já deve ter ouvido que a vida é feita de escolhas, e no mundo automotivo existem várias delas a serem feitas. Uma delas, e de grande relevância, é escolher entre um modelo a combustão ou um elétrico. Com muitas opções disponíveis no mercado, decidimos comparar dois modelos parelhos em preço e mercado, e seus gastos de abastecimento, assim você pode decidir qual deles vale mais a pena.

Para comparar os custos de abastecimento entre um VW Polo TSI e o BYD Dolphin, dois candidatos que, apesar de bem diferentes, disputam o mesmo público, é essencial analisar a autonomia e o consumo de cada veículo.

O Polo TSI e o Dolphin possuem custos de abastecimento bem diferentes devido às suas motorizações. O VW, movido a combustão, (1.0 TSI de até 116 cv) tem consumo médio de 10,5 km/l com etanol e 15,1 km/l com gasolina, enquanto o BYD (versão GS, 80 cv), elétrico, faz cerca de 6,95 km/kWh de média. A autonomia do Polo varia entre 466 km (etanol, na cidade) e 789 km (gasolina, na estrada), enquanto o Dolphin percorre até 291 km com uma carga completa de sua bateria de 44,9 kWh.

Quanto custa para abastecer os hatches?

Para responder essa pergunta, trabalharemos com estimativas. Considerando os preços médios de R$ 6,00/l para gasolina, R$ 4,00/l para etanol e R$ 0,649/kWh para eletricidade, o custo por km do Polo TSI fica em R$ 0,381 com etanol e R$ 0,398 com gasolina, enquanto o Dolphin gasta R$ 0,093/km. Ou seja, rodar com o elétrico custa menos do que com o Polo TSI.

Para um motorista que percorre 1.000 km por mês, o gasto mensal com combustível seria de aproximadamente R$ 381 no Polo com etanol, R$ 398 com gasolina e só R$ 93 no Dolphin. Esse valor demonstra a economia proporcionada pelo veículo elétrico, especialmente para quem roda bastante.

Conclusão: elétrico custa menos, mas requer paciência do motorista