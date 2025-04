Carros híbridos: veja os 10 modelos mais econômicos segundo o Inmetro

Mesmo que ainda não vendam tanto quanto os modelos flex, até por conta do preço mais salgado, os híbridos têm conquistado os corações (e as garagens) dos brasileiros. Principalmente, por conta da economia de combustível. E para esclarecer ao público quais os modelos mais econômicos dessa categoria, o Jornal do Carro recorreu à última edição do Programa Brasileiro de Etiqueta Veicular (PBEV) e resolveu elencar a relação dos dez modelos, com esse tipo de propulsão, mais eficientes à venda no mercado brasileiro.

BYD encabeça a lista de carros híbridos mais econômicos do Brasil Foto: BYD/Reprodução/Montagem

Cabe lembrar que o instituto cria os parâmetros de avaliação classificando os veículos por MJ/km, que mede a eficiência energética de cada modelo. Em síntese, MJ vem de megajoule, que equivale a um milhão de joules, que por sua vez é uma unidade usada para medir a energia mecânica ou térmica. Em termos mais simples, é a quantidade de energia necessária para mover o carro por uma milha, por exemplo. Dessa forma, quanto menor é o consumo de energia, mais quilometragem o carro roda com um litro de combustível. Cabe lembrar, portanto, que a seleção do ranking foi feita com base nas configurações mais econômicas de carros diferentes. Dessa forma, descartamos uma segunda versão de um mesmo carro nessa lista. Ficam de fora, também, os híbridos leves por conta do baixo nível de eletrificação. Para o desempate, leva-se em consideração o consumo com combustível.

A BYD leva a melhor e completa o pódio com os três híbridos mais econômicos à venda no mercado brasileiro. O sedã King, portanto, leva a taça para casa. Com motor 1.5 aspirado a gasolina de 110 cv de potência e um elétrico de 179 cv - que somam 235 cv -, o rival do Toyota Corolla tem consumo energético de 0,50 MJ/km e roda mais de 16 km com um litro de combustível.

Veja os 10 híbridos mais econômicos do Brasil

BYD King Foto: Daniel Teixeira/Estadão

1°) BYD King GS (1.5 aspirado a gasolina + elétrico)

Motor elétrico com autonomia de 80 km

Consumo energético: 0,50 MJ/km

Convertido em km/l: 16,8 km/l/14,7 km/l

BYD Song Pro Foto: Daniel Teixeira/Estadão

2°) BYD Song Pro GS (1.5 aspirado a gasolina + elétrico)

Motor elétrico com autonomia de 68 km

Consumo energético: 0,56 MJ/km

Convertido em km/l: 15,2 km/l/12,2 km/l

BYD Song Plus DM-i Foto: BYD/Divulgação

3°) BYD Song Plus GS (1.5 aspirado a gasolina + elétrico)

Motor elétrico com autonomia de 68 km

Consumo energético: 0,58 MJ/km

Convertido em km/l: 14,9 km/l/12,1 km/l

GWM Haval H6 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

4°) GWM Haval H6 PHEV19 (1.5 turbo a gasolina + elétrico)

Motor elétrico com autonomia de 74 km

Consumo energético: 0,60 MJ/km

Convertido em km/l: 13,6 km/l/12,3 km/l

Lexus NX 450H+ Foto: Lexus/Divulgação

5°) Lexus NX 450H+ (2.5 aspirado a gasolina + dois elétricos)

Motor elétrico com autonomia de 55 km

Consumo energético: 0,61 MJ/KM

Convertido em km/l: 14,5 km/l/12,7 km/l

Lexus RX450H+ Foto: Felipe Rau/Estadão

6°) Lexus RX 450H+ (2.5 aspirado a gasolina + dois elétricos)

Motor elétrico com autonomia de 56 km

Consumo energético: 0,61 MJ/km

Convertido em km/l: 13,9 km/l/12,4 km/l

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Foto: Daniel Teixeira/Estadão

7°) Toyota RAV4 XSE PHEV (2.5 aspirado a gasolina + dois elétricos)

Motor elétrico com autonomia de 55 km

Consumo energético: 0,62 MJ/km

Convertido em km/l: 14 km/l/12,9 km/l

Caoa Chery Tiggo 7 PHEV Foto: Caoa Chery/Divulgação

8°) Caoa Chery Tiggo 7 PHEV (1.5 turbo a gasolina + dois elétricos)

Motor elétrico com autonomia de 60 km

Consumo energético: 0,62 MJ/km

Convertido em km/l: 12,3 km/l/11,9 km/l

Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid

Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid Foto: Taba Benedicto/Estadão

9°) Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid (1.5 turbo a gasolina + dois elétricos)

Motor elétrico com autonomia de 56 km

Consumo energético: 0,66 MJ/km

Convertido em km/l: 11,8 km/l/11,3 km/l

BMW 530e M Sport Foto: BMW/Divulgação

10°) BMW 530e M Sport (2.0 turbo a gasolina + elétrico)

Motor elétrico com autonomia de 70 km

Consumo energético: 0,76 MJ/km

Convertido em km/l: 10,9 km/l/12,3 km/l