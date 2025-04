Carros para PCD: veja os modelos disponíveis que custam até R$ 120 mil

O mercado de veículos para PCD (Pessoa com Deficiência) é bem movimentado no Brasil, e isso não é novidade. Atualmente, há diversas opções disponíveis em diferentes categorias, além de modelos desenvolvidos especificamente para essa modalidade. Em comum, todos têm o teto de R$ 120 mil para isenção total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e desconto parcial de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A isenção do IPI pode reduzir o preço do veículo em 6% a 11%, enquanto o ICMS tem desconto parcial de 12% a 18%, conforme o estado. O IPVA também pode ter isenção total ou parcial. Somando esses benefícios e possíveis bônus das montadoras, a economia pode chegar a 30%. Pensando nisso, separamos alguns modelos que podem ser adquiridos até R$ 120 mil. Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo LT AT

Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O sedã da Chevrolet se destaca pelo motor 1.0 turbo flex de 121 cv, câmbio automático de seis marchas e porta-malas espaçoso de 469 litros. Além disso, oferece seis airbags, controle de estabilidade, câmera de ré e central multimídia de 8″. Custa R$ 118.290.

Fiat Pulse Drive 1.3 AT

Foto: KRPIX/Estadão

O SUV compacto da Fiat, na versão Drive AT, vem equipado com motor 1.3 Firefly flex (98 cv gasolina / 107 cv etanol) e transmissão CVT. Entre os diferenciais, conta com quatro airbags, faróis de LED, ar-condicionado digital e central multimídia de 8,4″. Tem preço de R$ 116.990.

Volkswagen Polo Sense 170 TSI AT

Foto: Leo Souza/Estadão

O Polo Sense é um hatch compacto com motor 1.0 turbo flex de 116 cv e câmbio automático de seis marchas. Ele traz painel digital, volante multifuncional, faróis de LED e sensores de estacionamento traseiros. Atualmente, custa R$ 107.890.

Jeep Renegade 1.3 T270 AT

Foto: Alex Silva

O SUV de entrada da Jeep tem motor 1.3 turbo flex de 176 cv e câmbio automático de seis marchas. O modelo tem seis airbags, controle de tração e estabilidade, faróis full LED e frenagem autônoma de emergência opcional. Seu valor é de R$ 118.290.

Renault Kardian Evolution 1.0 Turbo AT

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Com motor 1.0 turbo flex de 125 cv e câmbio automático de seis marchas, o Kardian Evolution tem como pontos fortes o espaço interno, porta-malas de 410 litros e itens como seis airbags, multimídia de 8″ e sensores de estacionamento. O SUV da Renault custa R$ 118.090.

Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O T-Cross Sense tem motor 1.0 turbo flex de 128 cv, câmbio automático de seis marchas e porta-malas de 373 litros. Além disso, oferece seis airbags, sensores de estacionamento, assistente de partida em rampa e multimídia de 8″. O preço dessa versão é de R$ 119.990.

Hyundai HB20 Comfort Plus Tech 1.0 TGDi

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O hatch da Hyundai é equipado com motor 1.0 turbo flex de 120 cv e câmbio automático de seis marchas. Destacam-se as rodas de 16″, ar-condicionado digital, piloto automático e multimídia de 8″. Seu preço é de R$ 117.510.

Nissan Kicks Active 1.6 CVT

Foto: Divulgação/Nissan

O SUV da Nissan tem motor 1.6 aspirado flex de 113 cv e câmbio CVT. Ele vem com seis airbags, controle de tração e estabilidade, piloto automático, multimídia de 7″ e luzes diurnas de LED. O modelo, em vias de ganhar uma nova geração, custa R$ 117.990.

Fiat Fastback T200 AT

Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O Fastback tem um motor 1.0 turbo flex de 130 cv e câmbio CVT. Entre os destaques, estão as rodas de liga leve de 17″, multimídia de 10,1″, ar-condicionado digital e porta-malas de 516 litros. A versão de entrada do modelo sai por R$ 119.990.

Citroën Basalt Feel 1.0 T200

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O SUV cupê da Citroën, em sua versão mais em conta, vem com motor 1.0 turbo flex de 130 cv e câmbio CVT. Ele oferece câmera de ré, multimídia de 10″, rodas de liga leve, faróis de LED e um amplo porta-malas de 490 litros. O preço pelo modelo é de R$ 116.900.

