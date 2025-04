Com tarifaço de Trump, Toyota pode fazer nova Hilux elétrica na Argentina

Donald Trump é uma figura que sempre rende polêmica. Principalmente, do começo do ano para cá, quando - ao assumir a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez - tomou uma série de medidas enérgicas. Uma das que mais mexe com a população mundial é o ‘tarifaço’. O governo local, em síntese, elevou tarifas de importação sobre diversos países, com a promessa de atrair mais fábricas e empregos para os EUA. E isso pode mudar os rumos da Toyota.

Toyota Hilux elétrica Foto: Toyota/Divulgação

Em síntese, para driblar as tarifas impostas pelo governo Trump, a Toyota pode produzir a Hilux elétrica na Argentina a partir de 2026. Isso, no entanto, em um efeito reverso, pode até baixar o preço da picape quando chegar por aqui. Afinal, os países vizinhos têm acordo comercial. Segundo o artigo publicado pelo jornal japonês Nikkei, "A Toyota pretende oferecer cerca de 15 modelos elétricos até 2027, ante os cinco atuais, com produção em Japão, China, América e Sudeste Asiático", menciona o texto. Tendo em vista que as duas primeiras localidades concentram a produção atual da Toyota de veículos movidos a bateria, essa seria uma forma de reduzir riscos cambiais e tarifários, bem como expandir fronteiras, facilitando a entrada de modelos elétricos (inclusive, a Hilux) em outros mercados.

O plano, a princípio, faz parte da estratégia global da fabricante de vender 1 milhão de carros elétricos por ano e, desse modo, ampliar sua presença no segmento. Até então, o que se sabe é que os planos de produção em solo portenho (mais precisamente, na cidade de Zárate) contemplam apenas versões com motorização híbrida e híbrida leve.

Mesmo com a especulação, a Toyota evidentemente não abrirá seus planos futuros e, dessa forma, não há qualquer confirmação por parte da fabricante. Acredita-se, portanto, que as vendas do modelo comecem no ano que vem.

Picape foi revelada em 2022

Cabe recordar que a Toyota Hilux elétrica foi revelada como carro-conceito no fim de 2022. A ideia é que o modelo adote visual atualizado, com base na nova geração. Dados técnicos também são desconhecidos. Após passar por bateria de testes, seu lançamento deve acontecer, a princípio, na Tailândia, o primeiro país a produzi-la.