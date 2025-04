Como é o novo Nivus Sense, versão de entrada com foco no público PCD

Para atingir o valor competitivo, a Volkswagen simplificou alguns detalhes visuais. O Nivus Sense vem com rodas de ferro com calotas, mantém as lanternas do modelo anterior sem efeito interligado na traseira e dispensa a barra de LED na grade dianteira, por exemplo.

De acordo com as regras vigentes, a isenção total do ICMS é válida apenas para veículos com valor de até R$ 70 mil. No caso de modelos de até R$ 120 mil, como o Nivus Sense, o imposto é cobrado de forma proporcional, com variação entre estados. Já a isenção do IPI é permitida para veículos com preço de até R$ 300 mil.