Confira cinco mitos e verdades sobre carros elétricos

As vendas de carros elétricos ainda estão muito longe de alcançar os números registrados por modelos a combustão (e até dos híbridos), mas esse tipo de veículo já atua, praticamente, no mundo inteiro. E há algumas décadas. Seja como for, ainda tem gente que pensa que esses automóveis não podem entrar em contato com a água, ou mesmo que a manutenção é mais cara - quando é justamente o contrário, afinal, usam bem menos componentes do que motores que bebem combustível. Portanto, é hora de sanar dúvidas e, aqui, o Jornal do Carro separou uma lista com mitos e verdades sobre o tema.

Infraestrutura de recarga de carro elétrico ainda é precária no Brasil Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A infraestrutura de recarga de carro elétrico é precária no Brasil

Verdade: O Brasil ainda tem infraestrutura de recarga para veículos elétricos bastante precária. No entanto, o País está em transformação. Para se ter ideia, em dezembro de 2022, o País contabilizava 2.955 pontos de recarga. Em agosto de 2023, pulou para 3.800. E o número deu um importante salto, fechando 2024 com total de 4.600 eletropostos em operação. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) o país deve atingir a marca de 10 mil eletropostos em operação nos próximos dois anos.

Posto de recarga ultrarrápida da EDP para carros elétricos em Caraguatatuba (SP) Foto: Daumer De Giuli/Tripé Online Mkt Divulgação

Manutenção dos veículos elétricos é mais cara e complexa

Mito: Contrariando uma crença popular, os veículos elétricos não são mais caros nem mais complexos de se manter. Pelo contrário, estudos revelam que sua manutenção é cerca de 30% mais barata do que a de seus equivalentes a combustão. Isso se deve ao fato de que os carros elétricos possuem, em média, apenas 50 partes móveis - em comparação com as 350 encontradas nos veículos com motor a combustão.

Carros elétricos custam mais, mas compensam a longo prazo

Verdade: Embora inicialmente mais caros do que seus equivalentes movidos a combustão, os carros elétricos oferecem vantagens que podem compensar esse investimento a longo prazo. “Além das economias com combustível e manutenção, benefícios fiscais como isenções de impostos (em Estados que o pratiquem) sobre veículos e circulação podem reduzir significativamente os custos totais de propriedade”, explica Mauricio Crivelin, CEO da Kinsol Energia.

WS CAMAÇARI - 03/02/2025- VOLVO EX30 E BYD YUAN PLUS JORNAL DO CARRO / COMPARATIVO DOS SUVS ELÉTRICOS VOLVO EX30 E BYD YUAN PLUS. NA FOTO BYD YUAN PLUS. NA FOTO VOLVO EX30. FOTO:Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Carro elétrico não pode ser lavado

Mito: Em pleno ano de 2025, um mito que ainda ronda sobre os carros elétricos é que eles não podem ser lavados ou expostos à água sem risco de danos. No entanto, durante seu desenvolvimento, esses veículos são submetidos a testes rigorosos, incluindo simulações de lavagem e exposição à chuva, para garantir sua resistência à água. Assim, esse tipo de veículo pode ser lavado e utilizado em dias chuvosos, sem problemas, da mesma forma que os veículos convencionais. E cabe lembrar que nem mesmo o contato com a água salgada afeta o funcionamento do veículo elétrico.

Bateria pode ser recarregada até 100%

Verdade: Apesar de algumas crenças de que recarregar a bateria até 100% pode ser prejudicial, a verdade é que os carros elétricos podem, sim, ser recarregados completamente. Hoje em dia, muitos veículos limitam eletronicamente o carregamento entre 80% e 90% para preservar a vida útil da bateria. No entanto, isso não impede que o componente funcione com sua capacidade máxima, quando necessário, garantindo a eficiência e a durabilidade do sistema de energia.