É uma picape ou um caminhão? Ford Ranger Super Duty reboca 4,5 toneladas

A Ford acaba de apresentar na Austrália uma nova versão da Ranger voltada para o trabalho pesado: a Super Duty. O modelo foi projetado para tarefas exigentes e impressiona com sua capacidade de reboque de até 4.500 kg, o maior número entre picapes produzidas em série, segundo a marca.

Apesar das especulações iniciais de que ela viria equipada com o mesmo motor da Ranger Raptor, a Ford decidiu manter o já conhecido 3.0 V6 turbodiesel de 250 cv, utilizado no Brasil. A motorização, no entanto, passou por ajustes para atender aos padrões de emissão específicos para veículos de carga pesada. Entretanto, os números finais de potência e torque atualizados ainda não foram revelados, mas a transmissão automática de 10 marchas permanece a mesma.

Ranger Super Duty aposta em detalhes robustos

Ranger Super Duty Foto: Ford/Divulgação

Visualmente, a Super Duty traz uma presença imponente: está mais alta, com bitola alargada, novos para-lamas, e calçada em pneus de 33 polegadas prontos para qualquer terreno. Na dianteira, destaque para o novo para-choque de aço fixado diretamente no chassi, pontos de ancoragem para luzes extras e uma placa metálica de proteção. No capô, o emblema “Super Duty” deixa claro do que ela é capaz.

Segundo Jim Baumbick, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da Ford, a picape passou por testes extremos para garantir sua robustez. “Desenvolvemos um novo teste de lama ainda mais rigoroso, simulando condições de mineração. A Super Duty teve que operar com 600 kg de lama acumulados em sua parte inferior”, comentou.

Ranger Super Duty Foto: Ford/Divulgação

Entre os destaques técnicos, estão o tanque de combustível de 130 litros, diferenciais com bloqueio eletrônico nas duas extremidades, balanças integradas que medem a carga da caçamba, e um chassi reforçado para suportar as exigências do reboque.

A Ranger Super Duty também será disponibilizada em Nova Zelândia e Tailândia, com lançamento previsto para 2026.

