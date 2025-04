Fiat Pulse agora só tem versões híbridas com motor 1.0 turboflex e perde câmbio manual

Cerca de seis meses após o lançamento, a Fiat promove um ajuste nas linhas dos SUVs Pulse e Fastback. O SUV de entrada Pulse, com produção em Betim (MG), deixa de oferecer versões 1.0 turboflex puramente a combustão. Com isso, as configurações intermediária e de topo de linha, Audace e Impetus, agora são sempre híbridas.

PUBLICIDADE Pulse e Fastback T200 Hybrid estrearam o inédito conjunto híbrido leve (MHEV) da marca italiana no fim de 2024. Os SUVs compactos são os primeiros modelos nacionais da marca - e os únicos, até o momento - com versão eletrificada. O sistema da Fiat de 12 volts ajuda a reduzir consumo e emissões do conjunto mecânico. Este reúne o motor 1.0 turboflex de três cilindros e injeção direta, e o câmbio automático CVT com 7 marchas. São até 130 cv de potência e um torque máximo de 20,4 mkgf com etanol no tanque (o que ajuda a reduzir emissões, aliás).

Fiat Pulse perde opção de câmbio manual

Fiat Pulse Impetus T200 Hybrid Foto: Felipe Rau/Estadão

Nesta atualização da gama, o Pulse deixa de oferecer versão de entrada com câmbio manual de cinco marchas. Assim, a opção Drive 1.3 flex passa a vir sempre com o câmbio automático CVT. O preço sugerido é de R$ 116.990.

Essa é uma mudança inesperada, já que o modelo deixa de ter uma opção mais em conta, com preço brigador. Um movimento oposto ao que fez a Renault com o rival Kardian, que estreou primeiro com câmbio automatizado de dupla embreagem, e depois ganhou a opção manual, ficando mais barato, a partir de R$ 106.990.

Já o Pulse Abarth não tem mudanças. A versão da marca esportiva da Fiat é a única da linha com motor 1.3 turboflex (T270) de até 185 cv e 27,5 mkgf. O câmbio, neste caso, é automático de seis velocidades, com tração dianteira.

Fiat Fastback mantém opção de entrada só flex

Fiat Fastback Audace T200 Hybrid Foto: Taba Benedicto/Estadão

Posicionado acima do Pulse, o Fiat Fastback também passa a vir exclusivamente híbrido nas versões Audace e Impetus. Entretanto, o SUV-cupê ainda preserva a opção de entrada T200 sem eletrificação. Esta tem preço de R$ 119.990, mesmo valor pedido no rival Volkswagen Nivus Sense.

Já as versões de topo Limited Edition e Abarth não apesentam mudanças. Ambas trazem o motor T270 1.3 turboflex com injeção direta, até 185 cv e 27,5 mkgf de torque máximo. O conjunto vem com a transmissão automática de seis marchas. A tabela oficial vai até R$ 171.990 pelo modelo com o escorpião da Abarth.

Siga o Jornal do Carro no Instagram!