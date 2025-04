Ford mostra primeira foto do Mustang GT com câmbio manual

A Ford divulgou as primeiras imagens do Mustang GT Performance, edição especial do esportivo, que virá ao Brasil. O modelo tem, como ponto de destaque, o câmbio manual de seis marchas, até então indisponível no mercado brasileiro.

O modelo, visto de cima, porta duas faixas pretas, que percorrem toda a carroceria, bem como duas linhas vermelhas internas. Vale lembrar que a edição especial, numerada, terá somente duzentas unidades vendidas, tornando-o desejável aos entusiastas de uma condução mais esportiva. O “revival” da transmissão manual é tratado pela Ford como um aceno à esportividade.

Mustang GT Performance faz ‘ode’ ao câmbio manual

Câmbio manual de seis marchas e placa numerada indicam versão GT Performance Foto: Ford/Divulgação

PUBLICIDADE “Ao longo do tempo, a transmissão automática tornou-se uma tendência em todos os segmentos de veículos por privilegiar o conforto ao volante. Mas quando se trata de direção esportiva nada se compara à transmissão manual, onde o controle da rotação do motor e do momento da troca está totalmente na mão do condutor”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. Atualmente, o Mustang segue sendo o “último dos moicanos” quando o assunto são cupês esportivos americanos no Brasil, uma vez que o eterno rival Chevrolet Camaro já fora descontinuado há algum tempo, sem chances reais de voltar à linha, ao menos por enquanto.

Seja como for, a exposição de detalhes do Mustang GT Performance indicam que sua revelação oficial no mercado brasileiro está próxima de acontecer.

