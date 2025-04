GWM Haval H6 2025 troca logotipo e estreia mais equipado no Brasil

Linha 2025 do GWM Haval H6 chega com lanternas escurecidas e mais equipamentos Foto: Marcos Camargo

Com pequenas mexidas estéticas e mais equipamentos, a linha 2025 do GWM Haval H6 estreia no Brasil. Mas ainda não se trata do facelift profundi já registrado por aqui no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Depois da adição da versão PHEV19, esta é a maior mexida no utilitário híbrido desde a estreia em 2023.

PUBLICIDADE O SUV híbrido agora traz a inscrição “GWM”, de Great Wall Motors, na tampa traseira em vez do tradicional Haval, alusivo à submarca da montadora chinesa. Talvez para, de uma vez por todas, evitar a confusão. Ainda atrás, o modelo agora tem lanternas escurecidas - e não mais ‘vermelhas’. Entre os equipamentos, toda a linha passa a ter comutador automático do farol alto, travamento automático das portas por afastamento da chave e iluminação de LED no porta-luvas.

SUV troco logotipo 'Haval' por 'GWM' na traseira pra evitar confusão de nomes Foto: Marcos Camargo

Já para as versões mais caras, PHEV34 e GT, há agora um ajuste do banco elétrico do motorista por reconhecimento facial - uma câmera instalada na coluna A do carro faz a leitura.

Por fim, o Haval H6 ainda traz novidades no interior, como o acabamento do painel e das portas com um novo revestimento que simula aço escovado para dar uma sensação mais premium à cabine.

Veja os preços do GWM Haval H6 2025:

HEV2 - R$ 220.000

- R$ 220.000 PHEV19 - R$ 245.000

- R$ 245.000 PHEV34 - R$ 288.000

- R$ 288.000 GT - R$ 325.000

SUV híbrido agora tem acabamento em aço escovado para dar um ar mais premium ao interior Foto: Marcos Camargo

Se você não notou, a GWM aproveitou para reajustar os valores do Haval H6. As opções HEV2, PHEV19 e GT aumentaram R$ 4 mil. Já a configuração PHEV34 foi a que teve maior reajuste e está R$ 5 mil mais cara.

Vale lembrar que o H6 HEV2 traz um sistema híbrido pleno (sem recarga externa) composto por um motor 1.5 turbo a gasolina ligado a uma unidade elétrica. Fornece 234 cv e 54 mkgf de torque.

Ademais, a PHEV19 é versão plug-in híbrida (que recarrega na tomada) de entrada. Tem o mesmo motor 1.5 turbinado aliado a outro elétrico na dianteira, bem como a bateria de 19 kWh. São 326 cv e 54 mkgf.

Já a PHEV34 e GT tem a mesma parte a combustão, mas trazem motores elétricos na dianteira e traseira, além da bateria de maior capacidade: 34 kWh. A potência aumenta para 393 cv e o torque vai a 77,7 mkgf.

Ainda este ano o Haval H6 deve se tornar brasileiro, flex e sair das linhas de montagem da fábrica da GWM em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

