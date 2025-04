GWM vai inaugurar fábrica de Iracemápolis em maio com Haval H6 nacional

Na última semana, além de lançar o Tank 300 no mercado brasileiro, a GWM adiantou algumas novidades. Uma delas é a ampliação dos pontos de vendas da marca, que passarão dos atuais 101 para 130 até o fim deste ano. Além disso, mesmo sem data cravada, está confirmada a chegada das submarcas Way (SUVs) e Poer (picapes). Mas, o ponto que mais interessa é a produção nacional, que, de fato, vai começar em maio pela linha Haval, como já noticiou o Jornal do Carro.

Haval H6 terá produção nacional em breve Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De acordo com o R7 Carros, a versão nacional do Haval H6 terá suas primeiras unidades montadas em pré-série na fábrica de Iracemápolis (SP) já em maio. Entretanto, o SUV tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. A publicação afirma que “já existem mais de 100 fornecedores envolvidos na operação e a GWM estuda até produzir as baterias dos carros híbridos aqui no Brasil, mas usando células importadas”.

Nacionalização aumentará com o tempo

PUBLICIDADE Com isso, espera-se atingir 60% de nacionalização em cerca de três anos. A princípio, porém, os veículos serão montados aqui por meio de kits importados da China. A ideia é que a linha de montagem chegue a 30 mil veículos/ano - número que pode pular para 50 mil futuramente, segundo a marca. No ano passado, a fábrica já havia iniciado o processo de contratação de profissionais. E essa estratégia de montagem total, ao invés do sistema CKD (veículos parcialmente montados), foi decidida em partes pela existência de uma cabine de pintura pronta no complexo - adquirido da Mercedes-Benz em 2021.

Fábrica da GWM fica em Iracemápolis, interior de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Além disso, todos os modelos da linha Haval fabricados no Brasil contarão com algum nível de eletrificação, como versões híbridas convencionais ou plug-in. No início, os veículos serão híbridos a gasolina. No entanto, a marca já trabalha no desenvolvimento de versões flex, que também poderá usar etanol.