Honda City 2025 recebe reajuste e preço encosta nos R$ 150 mil

A Honda promoveu um reajuste nos preços da linha City em abril, impactando tanto os modelos hatch quanto os sedãs. A única exceção foi a versão de entrada LX, que manteve seu valor inalterado. As demais versões sofreram aumentos que variam entre R$ 2.500 e R$ 3.100, dependendo da configuração.

No caso do City Hatch, o modelo EX passou a custar R$ 132.600, com acréscimo de R$ 3.100 em relação ao valor anterior. A versão EXL subiu para R$ 139.800, um reajuste de R$ 2.600. Já o topo de linha Touring teve um aumento de R$ 2.500, elevando o preço para R$ 148.200.

Honda City sedã topo de linha belisca os R$ 150 mil

Honda City sedã na versão Touring sobe de preço Foto: Honda/Divulgação

Para o City Sedã, o EX agora é comercializado por R$ 133.600, após um aumento de R$ 3.100. O EXL também teve reajuste e passou a custar R$ 140.800, R$ 2.600 a mais que antes. O modelo Touring, por sua vez, encareceu R$ 2.500 e agora custa R$ 149.200, se aproximando do patamar dos R$ 150 mil. Contudo, as versões LX, tanto do City Hatch quanto do Sedãn, mantiveram o preço de R$ 117.500. Isso garante que esses modelos permaneçam dentro das faixas de isenção total de IPI e parcial de ICMS destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Seja como for, mecanicamente, não houve alterações. Toda a linha City continua equipada com motor 1.5 aspirado de 126 cavalos e torque máximo de 15,8 mkgf com etanol (ou 15,5 mkgf com gasolina), sempre associado ao câmbio automático do tipo CVT, que simula sete marchas.

