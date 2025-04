Honda CR-V completa 30 anos e ganha uma inusitada versão motorhome

Honda CR-V Dream Pod Concept é baseada na versão plug-in híbrida do SUV vendida no exterior Foto: Divulgação

O Honda CR-V completa 30 anos em 2025 e, para comemorar, a marca japonesa cria um conceito para lá de inusitado com base na nova e sexta geração do carro. Chamado de Dream Pod, o protótipo único traz uma solução de camping, evocando o espírito aventureiro do SUV. É inspirado nos hotéis-cápsula japoneses.

A customização da empresa especializada Egoe Nest encaixa no porta-malas de 617 litros e transforma o CR-V em uma espécie de motorhome. Com os bancos rebatidos, o colchão dobrável se transforma em uma casa de casal para dois adultos. Escondida na base deslizante do aparato há um fogão, pia retrátil e amplo espaço para utensílios, talheres e pratos.

Além de cama, interior traz todo o aparato de cozinha para refeições ao ar livre Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O modelo ainda pode receber diversos acessórios originais da Honda, como, um suporte para bicicletas, preso ao gancho de reboque removível. O interior oferece um ambiente minimalista e confortável ao mesmo tempo. Inclui luzes de leitura em LED e mesas laterais retráteis, além de tomadas USB para carregamento. Além disso, os vidros traseiros, trazem uma uma persiana retrátil (com direito até a blackout para evitar a entrada de raios solares) e aumentam a privacidade e condições ​​para dormir.

Honda CR-V Dream Pod Concept Foto: Divulgação

Diferente da versão híbrida (HEV) vendida no Brasil, o conceito usa o CR-V híbrido plug-in (PHEV) vendido no exterior. Lá usa um 2.0 turbo e uma unidade elétrica que, juntos, fornecem 184 cv de potência. O zero a 100 km/h leva 9,2 segundos e a velocidade máxima supera os 190 km/h. Por outro lado, a bateria de 17,7 kWh gera uma autonomia de quase 80 km no modo elétrico, de acordo com os padrões europeus.

Conceito traz uma espécie de cortina e blackout para evitar a luz do sol e ter uma noite de sono tranquila Foto: Divulgação

CR-V: sucesso vendas

O CR-V é um SUV com muito êxito. Durante três décadas já registrou mais de um milhão de unidades vendidas somente na Europa. Em 2024, por sua vez, foi o terceiro utilitário mais comercializado do mundo, com mais de 400 mil unidades ao redor do planeta e só atrás do líder (e rival) Toyota RAV4, bem como o Tesla Model Y.

Siga o Jornal do Carro no Instagram!