Lamborghini roxo de Yuri Alberto custa mais de R$ 4 milhões e tem 640 cv

Yuri Alberto posou dentro de seu Lamborghini Huracán Tecnica pelas ruas de SP Foto: Reprodução/Instagram

A fase do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, é boa dentro e fora de campo. Eleito melhor jogador do Campeonato Paulista 2025, o jogador foi flagrado passeando com seu Lamborghini Huracán Tecnica em um shopping em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

PUBLICIDADE O camisa 9 também foi filmado rodando com o esportivo, avaliado em R$ 4,4 milhões, pelas ruas da capital paulista. O modelo é uma das últimas edições especiais da linha Huracán, que foi substituída pelo Temerario. O de Yuri Alberto ainda tem carroceria pintada na exclusiva cor viola Pasifae O Huracán Tecnica LP640-2 é uma versão ‘de rua’ do semi-pista STO. O motor V10 5.2 com aspiração natural produz 640 cv - 30 cv a mais que opções convencionais - e quase 60 mkgf de torque.

Toda a pujança é enviada para as rodas traseiras e gerenciada pela transmissão de dupla embreagem e sete marchas. Com esse conjunto o modelo vai de zero a 100 km/h em apenas 3,2 segundos. A velocidade máxima fica em 325 km/h. E tudo que corre precisa parar, mas o Lamborghini tem freios carbono-cerâmica.

No mais, tem novo para-choque, faróis com assinatura em “Y” e ausência de entrada de ar no teto – como visto no STO. Redesenhada, a parte de trás do Tecnica tem ponteiras de escape hexagonais. A efeito de comparação, tem 6 cm a mais que o Huracán Evo, por exemplo.

Por dentro, a esportividade exala pelos poros. A princípio, tem diversos comandos que mesclam o analógico e o digital (como quadro de instrumentos, por exemplo). Os bancos esportivos têm aba e revestimento em alcântara.

A central multimídia HMI tem Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa. Fibra de carbono não poderia faltar e compõe várias partes da carroceria, como o capô, por exemplo.

