Lançado na Tailândia, Mitsubishi X-Force HEV faz 24 km/l e vai dar trabalho ao Corolla Cross

O SUV Mitsubishi X-Force ganhou, recentemente, uma versão híbrida plena (HEV), como nova aposta da marca japonesa para disputar o segmento de SUVs híbridos compactos, especialmente contra o Toyota Corolla Cross, bem como o futuro Yaris Cross, por exemplo.

Posicionado abaixo do ASX e do Eclipse Cross, o modelo tem consumo declarado de até 24 km/l, e alia um motor 1.6 aspirado a combustão a um propulsor elétrico. Este, alimentado por uma bateria de alta voltagem, herda a mecânica do Xpander HEV, porém com ajustes específicos por ser mais leve e compacto.

Conjunto híbrido da Mitsubishi permite desconexão do motor elétrico

Mitsubishi X-Force Foto: Mitsubishi/Divulgação

PUBLICIDADE Fabricado na planta de Laem Chabang, na Tailândia, o SUV adota um sistema integrado à transmissão e-CVT, que permite que o motor elétrico se desconecte do eixo de transmissão em velocidades elevadas. Isso reduz perdas por arrasto e otimiza a atuação do motor a combustão, que assume a tração principal em rodovias. Ao mesmo tempo, o motor elétrico colabora para reduzir o ruído interno durante acelerações mais fortes, por exemplo. Por fora, continuam as linhas do X-Force a combustão, com carroceria larga e faróis full LED em formato de T. A traseira tem visual limpo, e as rodas de 18 polegadas são exclusivas da versão híbrida. Internamente, o SUV oferece espaço para cinco ocupantes.

Mitsubishi X-Force Foto: Mitsubishi/Divulgação

Destaques incluem central multimídia de 12,3”, painel digital de 8”, som premium Yamaha, carregador por indução, freio de mão eletrônico e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay.

Contudo, no quesito segurança, o X-Force HEV vem bem equipado com tecnologias de assistência à condução. Itens como frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo, assistente de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro são de série. Além disso, conta com seis airbags, sensores dianteiros e traseiros, câmera de ré e faróis automáticos.

Modelo ainda é incógnita no mercado brasileiro

Mitsubishi X-Force Foto: Mitsubishi/Divulgação

Embora a Mitsubishi não divulgue a potência combinada do sistema híbrido, no Xpander os motores entregam até 116 cv (elétrico) e 95 cv (combustão), números que dão uma ideia do desempenho. A condução pode ser ajustada em diferentes modos — como Normal, Tarmac, Gravel, Mud e Wet — adaptando-se a variados tipos de terreno.

Já disponível no mercado tailandês, o modelo ainda não tem previsão oficial de lançamento em outros países. No entanto, a marca já sinalizou interesse em expandir a presença do modelo, inclusive no Brasil, onde pode ser produzido localmente nos próximos anos, por exemplo.

