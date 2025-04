Lançamentos de abril: Tank 300, Jaecoo 7, novo Fiat Cronos e mais

O mês de abril promete ser movimentado no mercado automotivo brasileiro, agora que feriados importantes como o carnaval já passaram. Assim, novos modelos e esperados facelifts vão garantir a rotatividade das novidades, e por isso separamos cinco desses lançamentos futuros numa lista, que você confere a seguir.

Ford Bronco Sport

Ford Bronco Sport (Ford/Divulgação) Foto: Ford

PUBLICIDADE Depois de um bom tempo praticamente intocado no mercado nacional, o Ford Bronco Sport receberá a atualização mais recente, à venda no mercado americano desde agosto do ano passado. Agora, o modelo oferece visual fora-de-estrada mais robusto, bem como ganhou mais opcionais. Além disso, uma nova central multimídia, de 13,2 polegadas, também é novidade. Atualmente oferecido com o motor 2.0 turbo de quatro cilindros com 241 cv de potência e 38 mkgf de torque, não deverá ter mudanças mecânicas.

VW T-Cross Extreme

DNT 27-03-2024 - SAO PAULO - SP / JORNAL DO CARRO OE / VOLKSWAGEN T-CROSS HIGHLINE 2025 - Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Uma nova versão do SUV compacto da Volkswagen também está a caminho. Trata-se do T-Cross Extreme, que segundo apuração dos colegas do Autos Segredos, será a versão intermediária da linha. Usando as duas opções de motor do SUV (1.0 ou 1.4, ambos turbo), o modelo deverá receber itens como adesivos que remetem à versão, e pneus de uso misto. Além disso, a versão, baseada na Confortline, deve receber um estribo lateral, algo comum nas picapes da marca. Demais itens de série deverão ser mantidos.

Jaecoo 7

Jaecoo 7 Foto: Omoda Jaecoo/Divulgação

Com o início das operações no Brasil marcado para este mês, o primeiro produto da Omoda Jaecoo, o SUV híbrido plug-in Jaecoo 7 aportará oficialmente por aqui. O modelo, que competirá com nomes como BYD Song Plus, GWM Haval H6 PHEV 19 e Caoa Chery Tiggo 7, chega com motor 1.5 Turbo e outro elétrico, capazes de entregar 339 cv de potência e 52 mkgf de torque. É provável que custe na mesma faixa dos rivais: entre R$ 240 mil.

GWM Tank 300

GWM Tank 300 Foto: GWM/Divulgação

Ainda falando em SUVs chineses, a mais recente aposta da GWM é o Tank 300, que marca a chegada da submarca Tank ao Brasil. Com visual e proposta off-road, o modelo tem um conjunto híbrido plug-in, composto por um motor 2.0 turbo de 245 cv, aliado a outro elétrico, que juntos entregam a potência de 408 cv e 76,5 mkgf de torque.

Fiat Cronos 2026

Fiat Cronos Foto: Acervo/Estadão

Destoando dos muitos SUVs citados, quem entra na lista de novidades é o Fiat Cronos. O sedã compacto da Stellantis recebeu visual atualizado junto do hatch Argo, flagrados recentemente, e cujos detalhes começam a ser revelados pela marca. O modelo não deve receber mudanças mecânicas, mantendo os conjuntos aspirados 1.0 e 1.3, por exemplo.

O Jornal do Carro também está no Instagram!