Mesmo atrás do HR-V em março, Creta continua o mais vendido no varejo em 2025

De acordo com números da Fenabrave, entre janeiro e março deste ano, o SUV da fabricante sul-coreana emplacou 13.125 unidades no varejo. Isso representa 90,3% do total de emplacamentos do modelo, que terminou o trimestre com 14.528 unidades comercializadas (vendas diretas + varejo). Ou seja, é o favorito do consumidor em 2025.

Na segunda posição, vem o Honda HR-V que, com suas 12.773 unidades emplacadas nesses três primeiros meses de 2025 saiu disparado à frente do terceiro colocado, o Volkswagen Polo, com 10.876 registros. Logo atrás, fora do top three, vem Volkswagen T-Cross, com 10.714 emplacamentos, e Fiat Strada, com 10.607 clientes compradores no período.