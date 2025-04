Mini John Cooper Works está de volta ao Brasil com receita clássica; veja o preço

Versão John Cooper Works chega em duas carrocerias para modelo e com preços de até R$ 350 mil Foto: Bernhard Filser

Os dias da Mini seguem agitados no Brasil. Depois de renovar totalmente o portfólio com as novas gerações do Cooper e Countryman, além do inédito Aceman, a marca britânica agora diversifica a linha do tradicional hatch (a combustão, diga-se) com a versão apimentada John Cooper Works. A variante esportiva estreia com 231 cv e duas carrocerias: três portas (R$ 319.990) e Cabrio (R$ 349.990).

PUBLICIDADE Os modelos usam o mesmo motor quatro cilindros 2.0 turbo do Cooper S, porém com 27 cv extras e 38,7 mkgf de torque. Com transmissão de dupla embreagem e sete marchas, o hatch precisa de 6,1 segundos para atingir os 100 km/h enquanto o conversível leva 6,4 s. Já a velocidade máxima é de 250 km/h e 245 km/h, respectivamente. A mecânica ainda tem ajuste de suspensão diferente, mais rígido, para acompanhar a proposta esportiva dos modelos. Vale ressaltar que o tratamento JCW já havia chegado ao País por meio da nova geração do Countryman.

Ambos os esportivos tem motor 2.0 turbo de 231 cv de potência e quase 40 mkgf de torque Foto: Bernhard Filser

Mini John Cooper Works Hatch – R$ 319.990

Mini John Cooper Works Cabrio – R$ 349.990

Visualmente, os novos Mini trazem um apelo visual mais esportivo, com a grade frontal octogonal em preto brilhante e logotipo John Cooper Works, para-choque mais agressivo e entradas de ar com defletores na cor vermelha.

Na traseira, o hatch adiciona o spoiler e difusor discretos. Destaque mesmo é a saída de escapamento posicionada de forma centralizada no para-choque. As rodas são de 17 polegadas com desenho exclusivo.

Já a versão Cabrio, assim como na Cooper S, tem capota de tecido que pode ser acionada em velocidades de até 30 km/h e a operação de abrir e fechar completamente em apenas 18 segundos. E, como já acontece nas versões, digamos, ‘normais’, o conversível não traz as lanternas triangulares e polêmicas da carroceria hatch.

Interior do JCW tem predomínio das cores da tradicional versão esportiva: preto e vermelho Foto: Bernhard Filser

Dentro, domina o esquema de cores típico da JCW: vermelho e preto, como na superfície de malha do painel. Os bancos esportivos trazem maior suporte para o corpo. Entre os equipamentos, está a tela central circular com 240 mm de OLED de altíssima resolução já presente nas novas gerações de todos os carros da Mini. O sistema de som, por sua vez, é assinado pela Harman Kardon com 12 alto-falantes.

No quesito segurança, os Mini JCW vêm com assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, câmera 360º, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), assistente de reversão e câmera traseira.

