Nissan Kicks Play sobe de preço antes da estreia da nova geração no Brasil

'Lançado’ em fevereiro, o Nissan Kicks Play já aumentou de preço. À espera da nova geração, que deve estrear em breve, o SUV compacto teve reajuste de até R$ 2.800 em duas das três versões vendidas no Brasil. A única que passou incólume foi a de entrada, Active Plus, que continua a R$ 117.990.

A opção logo cima, chamada Sense, é a responsável pelo maior aumento: saiu de R$ 126.890 para R$ 129.690. Já a topo de linha teve um acréscimo de R$ 1.300 no valor e agora chega perto dos R$ 150 mil - custa exatos R$ 148.090. Preços do Nissan Kicks Play 2025:

Active Plus - R$ 117.990

- R$ 117.990 Sense - R$ 129.690

- R$ 129.690 Advance Plus - R$ 148.090

Na lista de equipamentos, destaque para itens como seis airbags, iluminação de LEDs, monitor de pressão dos pneus, controle de velocidade, ar-condicionado e banco do motorista com regulagem de altura nas versões mais caras.

Outra novidade é que a Nissan, para exaltar o nome Play, fechou uma parceria com a Amazon. Assim, todos os clientes que levarem o carro para casa terão direito à adesão de um plano com acesso ilimitado ao streaming do Amazon Music por um ano.

O Kicks passou a ter o sobrenome identificado no lado esquerdo inferior da tampa do porta-malas, embaixo do nome do SUV. Foi o movimento que Nissan optou para manter o atual modelo, que vai conviver com a nova geração que vai estrear em meados deste ano. É a mesma estratégia adotada no caso Versa, em que o carro anterior passou a ser conhecido como V-Drive.

Novo Nissan Kicks vem aí

Produzida no México, a nova geração vai rivalizar com SUVs mais sofisticados, como as configurações de topo do Honda HR-V e do Peugeot 2008, além de SUVs maiores, como o Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, por exemplo. Dessa forma, deve praticar preços a partir de R$ 150 mil.

Com produção prevista para começar em maio em Resende (RJ), o novo Nissan Kicks, além das mudanças no visual, terá novo propulsor. Trata-se, portanto, do mesmo 1.0 turboflex de três cilindros com injeção direta de combustível desenvolvido pela Horse e que já equipa o Renault Kardian.

Em medidas, o novo Nissan Kicks tem 4,37 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,63 m de altura e 2,66 m de entre-eixos. Para comparação, o SUV atual tem 4,31 m de comprimento e 2,61 m de entre-eixos.

O porta-malas, por sua vez, promete ser maior que o do Kicks vendido hoje em dia, com 432 litros – por enquanto, a Nissan divulgou apenas o volume do compartimento até o teto, que é de 849 litros.

Já na cabine, o novo Nissan Kicks promete mais modernidade. Tem duas telas grandes unidas em peça única no topo do painel e tecnologias como o freio de estacionamento eletrônico por botão, por exemplo.

