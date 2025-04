Nova Audi RS 6 Avant GT é confirmada para o Brasil em edição limitada

Audi RS 6 Avant GT tem cores inspiradas no Audi 90 quattro GTO, que correu no IMSA em 1989 Foto: Divulgação

A sequência de lançamentos da Audi não para no Brasil. Depois de RS 3 Sedan e a confirmação do novo A6 e-tron, a marca alemã vai trazer ao País a potente RS 6 Avant GT, perua esportiva e exclusiva de 630 cv. Mas somente dez brasileiros poderão comprar. É a segunda edição especial do modelo no Brasil. Há um ano, a Legacy estreou por aqui.

Limitada a 660 unidades no mundo, a station wagon virá ao Brasil somente com dez exemplares. Baseado no conceito RS 6 GTO de 2020, o modelo foi criado por doze estagiários, com a devida supervisão dos chefes, que trabalharam em conjunto por seis meses com o apoio da Audi Design. A maior parte da inspiração veio do lendário carro de corrida Audi 90 quattro IMSA GTO, de 1989.

Audi RS 6 Avant GT tem 630 cv e vai de zero a 100 km/h em 3,3 segundos Foto: Divulgação

PUBLICIDADE Visualmente, a RS 6 Avant GT fica ainda mais agressiva como novo para-choque, bem como a grade e tomadas de ar em preto brilhante. O capô e os para-lamas são de fibra de carbono. De perfil, a perua tem rodas exclusivas de 22 polegadas com seis raios e saídas de ar para reduzir o turbilhonamento nos arcos de rodas. Atrás, destaque para o spoiler duplo inspirado no automobilismo e herança do protótipo criado pelos jovens aprendizes. Uma ausência história são as barras longitudinais no teto

A carroceria ainda traz uma combinação exclusiva de cores. O tom predominante é o branco Arkona, mas é acompanhado por inserções nas cores da Audi Sport, divisão esportiva da fabricante, como branco, preto e vermelho.

Station wagon tem spoiler duplo e as tradicionais saídas de escapamentos ovaladas Foto: Divulgação

Sob o capô, quem dá as cartas é o V8 4.0 biturbo de nada menos que 630 cv e 83 mkgf de torque. Com tração integral e transmissão automática de oito marchas, a RS 6 Avant GT acelera de zero a 100 km/h em rápidos 3,3 segundos. Já a velocidade máxima é de 305 km/h.

Por fim, dentro há a identificação “RS 6 GT” no console central, tapetes e assentos. Os novos bancos tipo concha RS são revestido de couro dinâmica e costura em favo de mel aparente em tonalidade cobre. Os cintos de segurança chamam a atenção com sua cor vermelha. A cereja é o número de série do carro limitado a 660 unidades no painel central.

Interior da Audi RS 6 Avant GT tem acabamento em Alcantara, bancos com revestimento colmeia e costuras aparentes Foto: Divulgação

Siga o Jornal do Carro no Instagram!