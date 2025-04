Nova Chevrolet S10 ganha série especial 100 anos no Brasil; veja o preço

Em 2025, a General Motors faz 100 anos no Brasil. Para comemorar a data, a marca vem realizando uma série de ações. Um dos próximos passos, a princípio, será o lançamento da Chevrolet S10 100 anos. E, além de celebrar o centenário da marca no Brasil, trata-se da centésima edição limitada que a fabricante coloca à venda no País. A primeira, aliás, foi introduzida há quase cinco décadas, no Chevette GP (1976), que trazia visual inspirado em carros de competição.

Chevrolet S10 100 anos Foto: Chevrolet/Divulgação

“As séries especiais sempre foram um instrumento poderoso da Chevrolet para comunicar uma ideia, celebrar um momento ou valorizar um atributo específico de produto. Elas são parte da nossa identidade e representam a capacidade da marca de interpretar o espírito do tempo, conectando-se aos desejos e valores do consumidor”, afirma Suelen Arice, gerente de marketing de produto da GM América do Sul.

Como será a S10 100 anos?

PUBLICIDADE A S10 100 anos, de acordo com a GM, contará com customização especial. Desse modo, virá com pneus personalizados - em referência às versões de rally que trazem um conjunto preparado para trilhas off-road mais extremas. Ademais, segundo a imagem divulgada pela marca, aparecem detalhes em preto na grade, para-choque, retrovisores, tampa do motor e logotipo. Certamente, o modelo terá adesivos colados nas laterais em alusão ao universo fora-de-estrada. Ao Jornal do Carro, a GM contou que ainda não pode disponibilizar informções sobre conteúdo, data de chegada ou preços. Entretanto, sabe-se que a picape média terá apelo off-road também na mecânica, com suspensão retrabalhada. Na motorização, deverá contar com o atual 2.8 turbodiesel de 207 cv e 52 mkgf atrelado ao câmbio automático de oito marchas.

Chevrolet S10 High Country é topo de linha e custa R$ 323 mil Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A lista de itens de série, certamente, trará conteúdos já disponíveis em outras versões, como central multimídia com tela de 11″, capota marítima, sistema OnStar, WI-FI embarcado para até 7 dispositivos eletrônicos, ar-condicionado digital, carregador de celular por indução e os alertas de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro, por exemplo. Se a S10 100 anos vier como opção topo de linha, custará em torno de R$ 350 mil. Uma suposição, afinal, a versão mais cara (High Country) parte de R$ 323.490. No entanto, para ganhar clientela, a GM pode atacar com preço abaixo da rival Toyota Hilux, que na versão de topo SRX Plus AT sai por R$ 349.790.