Novo Audi A6 começa a ser revelado e promete revolução na gama da marca

Novo Audi A6 terá lanternas customizáveis e uma faixa de LED por toda extensão da traseira Foto: Divulgação

O novo Audi A6 vem aí. A fabricante alemã revelou a primeira imagem do sedã premium, que será apresentado oficialmente no próximo dia 15 de abril na Alemanha. Vale lembrar que a marca já mostrou a variante elétrica e também a station wagon do rival do Mercedes-Benz Classe E. A primeira, inclusive, está confirmada para o Brasil e estreia ainda em 2025.

Pela primeira imagem divulgada é possível ver que a lanterna de OLED poderá assumir várias configurações e desenhos igual aos modelos mais recentes lançados já fazem, como Q6 e A5. Imediatamente também dá pra notar que há uma faixa de LED localizada logo abaixo, que se estende por toda a largura do carro - igual na perua. A lanterna e essa faixa iluminada são separadas por uma barra na cor da carroceria.

Audi A6 sedã deve seguir o mesmo estilo visual da versão Avant Foto: Divulgação

Assim como na opção wagon, a Audi deve trabalhar o design para diminuir o arrasto aerodinâmico e aumentar a eficiência do modelo.

O A6 a combustão também corrobora com a desistência da Audi de ter carros térmicos com números ímpares e elétricos, com pares. Clientes e concessionárias acharam o sistema confuso e fez a marca alemã recuar da decisão tomada lá em 2023 para os novos produtos.

A motorização do novo A6 também não foi revelada, mas dá para se ter uma ideia baseada justamente na configuração Avant. A versão de entrada tem um 2.0 turbo a gasolina 201 cv e 34,5 mkgf. Há também seis cilindros 3.0 com 367 cv e 56,1 mkgf. No exterior também ainda será oferecida o motor diesel com pouco mais de 200 cv de força.

A6 e-tron

Já revelado globalmente, o A6 elétrico é uma fonte de inspiração visual para a configuração a combustão. Entretanto, aqui o sedã traz um único motor traseiro com o equivalente a 387 cv de potência. O zero a 100 km/h é de 5,4 segundos e velocidade máxima de 210 km/h.

A capacidade da bateria é grande, de 100 kWh (com 94,9 kWh líquidas). E a autonomia também é superlativa de acordo com o WLTP: 750 km. Pelo padrão do Inmetro, deve ficar abaixo dos 600 km. Um fator que ajuda neste alcance é o coeficiente aerodinâmico (Cx) de 0,21, o melhor dentro do Grupo Volkswagen.

