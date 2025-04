Novo Corolla Cross já está no forno e chega em 2027; veja as projeções

O Toyota Corolla Cross é um sucesso. No Brasil, já ultrapassou as vendas do irmão sedã e tornou-se o modelo mais vendido da marca. Só no mês passado, conquistou 5.834 comercializações, enquanto o Corolla não passou das 3.040 unidades. Mas, independentemente do sucesso, o SUV vai mudar de cara. Chamado de nova geração - apesar de não mudar a plataforma TNGA-C - o novo modelo vai estrear em 2027. E já tem até projeção circulando na internet, enquanto a marca japonesa não acaba com o mistério.

Toyota Corolla Cross Foto: @theottle/Reprodução

PUBLICIDADE A exemplo de outros modelos da marca, como o novo Prius, o Corolla Cross 2027 deverá receber o visual inspirado na identidade “martelo” (em forma de “T”). Os traços, em síntese, também lembram os do elétrico Urban Cruiser EV. Quem publicou as imagens foi o designer Theophilus Chin - aparece como Theottle, no Instagram. As projeções exibem um visual interesssante, bem mais harmônico. Destaque para a dianteira com faróis afilados e uma barra que atravessa toda a carroceria. A traseira, mais alta, retira de cena as lanternas gigantes e horizontais para dar lugar a um conjunto 3D, com desenho mais quadrado e barra preta entre as peças.

Toyota Corolla Cross Foto: @theottle/Reprodução

Do lado de dentro, nada de revelações. Contudo, acredita-se que a Toyota ofereça central multimídia com tela de 12,3 polegadas. O equipamento será dotado do sistema Toyota Space e terá até controle por gestos. No entanto, para agradar a clientela, que curte botões fíicos, o ar-condicionado poderá ser operados por botões no painel.

Por fim, na mecânica, sai de cena o motor atual para dar lugar a um 1.5 turbo de quatro cilindros. A ideia é que entregue 15% a mais de potência - hoje, dispõe de até 175 cv. O novo propulsor também deve diminuir o consumo em 8%. Como a Toyota ainda não revelou informações, especulações circulam pelas redes sociais que, além da configuração híbrida convencional (32% mais forte), o novato terá opção híbrida plug-in, que promete alcance de 80 km apenas em modo eléetrico.