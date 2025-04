Novo Hyundai Kona está chegando ao Brasil; veja fotos e possível preço

Novo Hyundai Kona chama atenção pelo visual exótico, com faixa de LED de ponta a ponta na dianteira e traseira Foto: Divulgação

O Hyundai Kona será o próximo lançamento da marca coreana no Brasil. A segunda geração do SUV híbrido estreia neste mês de abril por aqui de olho no segmento eletrificado que cresce a cada ano. Com o porte maior que o Creta, o utilitário vai concorrer entre os médios e espero algo na faixa de preço dos R$ R$ 220 mil. Vale lembrar que a Hyundai vendeu a antiga geração do Kona em 2023 por R$ 209.990.

O novo carro terá duas versões no País: Ultimate e Signature. Ambas com 141 cv de potência e 27 mkgf de torque. A força vem do motor 1.6 a gasolina com injeção direta e uma unidade elétrica abastecida por uma bateria de íons de lítio com capacidade de 1,32 kWh. A transmissão é de dupla embreagem e seis marchas.

SUV híbrido chega em abril de olho no segmento de eletrificados Foto: Lee Chang Hwan

PUBLICIDADE Com 4,35 metros de comprimento e 2,66 de largura, o Kona é 2 cm e 5 cm, respectivamente, maior que o Creta nestas medidas. Em relação ao Toyota Corolla Cross, o SUV é 11 cm menor no comprimento, mas ganha por 1 cm no entre-eixos. O modelo, no entanto, chama atenção pelo design “Robocop”, com duas faixas de LED que cortam a dianteira e traseira de ponta a ponta. São luzes diurnas e de lanterna. Na frete, os faróis posição ficam abaixo, nas extremidades do para-choque, bem como atrás estão posicionadas a seta e luz de ré.

Novo Hyundai Kona usa um conjunto híbrido pleno, que não carrega na tomada Foto: Divulgação

Por dentro, o novo Kona traz a mesma pegada do Ioniq 5. Em vez do logotipo da Hyundai, o volante traz quatro pontos que é a representação do “H” em braile. Outro destaque é o conjunto de telas integradas do painel de instrumentos digital e da central multimídia, ambas com 12,3 polegadas.

Há também carregador de celular por indução, conexão sem fio via Apple Carplay e Google Android Auto e ajustes elétricos no banco do motorista. Já a versão Signature incluí teto solar elétrico, bancos de couro, freio de estacionamento eletrônico e tampa do porta-malas com acionamento elétrico.

Novo Hyundai Kona tem duas telas integradas de 12,3 polegadas cada Foto: Divulgação

Os recursos de segurança também são um ponto alto com o chamado pacote ADAS bem completo: frenagem automática de emergência, monitoramento de tráfego cruzado traseiro, alerta de ponto cego, assistente de permanência e centralização em faixa, controle de cruzeiro adaptativo e sensores de obstáculos. Além disso, a versão Signature adiciona câmeras de visão 360º e de monitoramento de ponto cego.

