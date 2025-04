Novo Mercedes-AMG GT 63 S Performance tem 817 cv e custa R$ 1,7 milhão

A Mercedes-AMG apresentou a nova geração do AMG GT 63 S, trazendo uma proposta mais ousada para enfrentar diretamente o Porsche 911. A principal novidade do modelo é o sistema híbrido de alto desempenho E PERFORMANCE, que combina um motor V8 biturbo de 4,0 litros na dianteira com uma unidade elétrica no eixo traseiro, somando 816 cv de potência. O esportivo já está disponível nas concessionárias da marca no Brasil, com preço sugerido de R$ 1.697.900.

Mercedes-Benz AG Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

O esportivo ganhou uma estrutura redesenhada em alumínio e passou a contar com tração integral variável AMG Performance 4MATIC+. Pela primeira vez, o modelo adota uma configuração 2+2, oferecendo mais versatilidade. A potência é distribuída por meio de uma transmissão de dupla embreagem de nove marchas. Em situações normais, o motor elétrico atua somente no eixo traseiro, mas pode redistribuir a força para a dianteira quando necessário.

Mercedes-AMG GT 63 S Performance tem eixo traseiro esterçante e bateria inspirada na F1

Mercedes-Benz AG Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati

PUBLICIDADE Entre os recursos de performance, destacam-se o eixo traseiro esterçante, os freios de cerâmica e carbon e a suspensão adaptativa AMG Active Ride Control com estabilização de rolagem. O modelo é equipado com rodas aro 20 e pneus de perfil largo, que reforçam seu caráter esportivo. Já a bateria de 6,1 kWh, inspirada na Fórmula 1, permite rodar até 13 km em modo 100% elétrico e conta com refrigeração individual das 560 células. O visual externo foi modernizado, mantendo as proporções atléticas típicas do AMG GT, mas com melhorias aerodinâmicas como o difusor dianteiro retrátil em fibra de carbono e o aerofólio traseiro ajustável automaticamente. A construção da carroceria mistura alumínio, aço, magnésio e fibra de carbono para oferecer rigidez e leveza.

Mercedes-Benz AG Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati

Por dentro, o interior segue voltado ao motorista, com um painel digital de 12,2” e sistema multimídia MBUX com tela vertical de 11,9”, som premium Burmester 3D e conectividade completa.

Para maior exclusividade, a Mercedes-AMG oferece o programa de personalização MANUFAKTUR, com nove opções de cores externas e sete combinações de revestimento interno em couro Nappa. Entre os opcionais estão os bancos AMG Performance, com encostos integrados, e o pacote ENERGIZING Plus, com massagens e iluminação ambiente para maior conforto.

O Jornal do Carro também está no Instagram!