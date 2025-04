Novo Volvo XC90 já tem preço no Brasil; veja quando chega o SUV reestilizado

O novo Volvo XC90 já deu as caras no Brasil. O modelo, exposto no stand da marca na ExpoLondrina, no Paraná, confirmou se tratar do mesmo modelo avaliado pelo Jornal do Carro, reestilizado, meses antes, na Suécia. Inclusive, você pode acompanhar esse teste clicando aqui.

Por aqui, o SUV ainda não tem uma data oficial de lançamento, por mais que tenha feito uma aparição breve em Londrina. Ainda assim, está previsto para chegar ainda esse mês. O novo XC90 deverá permanecer na faixa de preço atual, que começa em R$ 621.950 na versão Plus e vai até R$ 675.950 na topo de linha Ultra.

Volvo XC90 muda pouco

Volvo XC90 muda pouco em reestilização Foto: Volvo/Divulgaç

PUBLICIDADE Nesta atualização, pouco muda em relação ao modelo que estreou em 2015. O SUV de 7 lugares exibe dianteira renovada, com faróis, para-choques e grade redesenhados. O resultado deixou o XC90 com aparência mais moderna. A iluminação mantém a assinatura no formato “Martelo de Thor”, enquanto a grade tem frisos cromados diagonais. Nas laterais, há novas rodas. E na traseira, tudo igual, continuam as lanternas que descem pelas colunas.

O SUV de 7 lugares mantém o conhecido conjunto híbrido T8. Este reúne motor 2.0 a gasolina capaz de gerar 306 cv de potência aliado a um motor elétrico de 143 cv. A tração é integral e o câmbio automático tem oito marchas.

Neste caso, a potência combinada é de 468 cv e o torque máximo chega a 72,3 mkgf. Já a bateria de 14,7 kWh tem autonomia de 47 km em modo elétrico no padrão PBEV do Inmetro. Conforme a Volvo, a aceleração de 0 a 100 km/h leva 5,3 segundos e a velocidade máxima é de 180 km/h.

