Oficial: Volkswagen fará nova Amarok na Argentina a partir de 2027

A Volkswagen confirmou nesta quinta-feira (3), na Argentina, a produção de uma nova geração da picape média Amarok na fábrica de General Pacheco. O novo modelo será feito no país vizinho a partir de 2027 e vai manter o nome já conhecido na gama da marca alemã. Para isso, a empresa investirá US$ 580 milhões na unidade localizada no subúrbio de Buenos Aires. O montante será aplicado nos próximos quatro anos (entre 2025 e 2029).

Estamos vivendo um processo de mudança fundamental para toda a marca VW. Este investimento ressalta o compromisso da Volkswagen com o futuro da mobilidade na América Latina. E representa uma fusão perfeita entre a excelência da engenharia alemã e a tecnologia da próxima geração, garantindo que nossos clientes recebam o melhor produto da categoria. A Argentina e toda a região sul-americana desempenham um papel fundamental neste esforço. Com o investimento, destacamos a importância de nossa planta de produção na Argentina", afirmou Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen, no anúncio na fábrica. Conforme Alexander Seitz, presidente da Volkswagen América Latina, o investimento na nova Amarok "implica um salto tecnológico, não só ao nível do produto, mas também do processo produtivo, que garantirá a sustentabilidade da fábrica de Pacheco nos próximos anos".

O aporte incluirá a modernização das instalações, melhorias nos padrões de produtos e avanços ambientais. “A Argentina tem sido peça-chave na estratégia regional da Volkswagen, e este investimento reforça a nossa confiança em suas capacidades industriais. A nova picape estabelecerá um novo marco no segmento, combinando desempenho, inovação e sustentabilidade”, garante o executivo.

Nova Volkswagen Amarok terá base de picape chinesa

Picape chinesa Maxus T9 será a base da nova Volkswagen Amarok que será feita na Argentina a partir de 2027 Foto: Maxus/Divulgaç

Conforme o Jornal do Carro antecipou com exclusividade, a próxima VW Amarok será bem diferente da atual, que é feita sobre a base compartilhada da Ford Ranger na África do Sul. O novo projeto terá plataforma da chinesa SAIC e já está disponível no mercado chinês. Trata-se da picape Maxus (fotos).

Por enquanto, a Volkswagen mostra apenas um primeiro desenho (foto de topo), sem adiantar detalhes. Porém, o esboço confirma que a nova Amarok vai mudar totalmente, adotando visual bem mais moderno e cativante. E sem heranças do modelo V6 atual e da nova geração derivada da Ranger.

A frente da picape é marcada principalmente pelos novos faróis, que serão divididos em nichos, tal como em outros modelos, como a Fiat Toro. Porém, dá para dizer que a nova Amarok traz um novo estilo para os carros da marca e para o segmento, afinal, a faixa de LEDs que atravessa a grade fica posicionada abaixo dos faróis diurnos, que estão na base do capô. Essa faixa central de LED é mais grossa vai de ponta a ponta, com o logotipo da VW ao centro. Os faróis principais ficam logo abaixo, deixando o para-choques bem parrudo.

Amarok V6 fica no mercado até 2027

VW Amarok Extreme V6 Foto: Felipe Rau/Estadão

Embora tenha revelado os planos da nova picape, a Volkswagen reforça que a atual Amarok V6 seguirá nas lojas até a chegada da próxima geração, o que ocorrerá em dois anos. A picape foi renovada em 2024 e incorporou novos recursos e melhorias.

Lançada em 2010, a Amarok foi a primeira picape média da marca no segmento. E fez sucesso por oferecer uma direção próxima à de um carro de passeio. Além disso, um dos trunfos do modelo é justamente o motor V6, capaz de gerar 258 cv de potência e um torque máximo de 59,1 mkgf. O câmbio é automático de oito marchas, com traços integral 4MOTION.

