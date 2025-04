Omoda 9, primo rico do Tiggo 8, estreia na Europa com 1.100 km de alcance

Na próxima semana, após remarcar a data por diversas vezes, Omoda e Jaecoo começam a operar no Brasil. Conforme noticiado pelo Jornal do Carro, ambas as marcas pertencem ao Grupo Chery e, apesar de terem conceitos diferenciados, atuarão sempre juntas por aqui, dividindo o mesmo espaço, inclusive. A princípio, serão 50 concessionárias em 17 estados do País. Enquanto a Jaecoo virá com o J7, a Omoda atuará com o 5. No entanto, lá fora, a fabricante já conta com o 9, um novo representante que sequer tem a previsão de aterrissar no Brasil.

Omoda e Jaecoo atuam sob o guarda-chuva da Chery e chegarão ao Brasil em breve Foto: Omoda/Divulgação

O Omoda 9 - assim como o conceito AtlantiX, quando ainda antecipava o Exeed Yaoguang - tem formato SUV-cupê. A linha de cintura é alta e há traços marcantes de design. Dá para notar pelos faróis, que atravessam a dianteira de uma ponta a outra e descem pelo para-choque. A grande frontal é formada por prismas. E, na traseira, destaque para as lanternas unidas por uma barra de LEDs que fica sobre o nome "OMODA" - em letras garrafais. O modelo tem plataforma de Tiggo 8 e, em medidas, apresenta 4,78 m de comprimento, 1,92 m de largura e 1,67 m de altura. No entanto, ao contrário do primo vendido pela Caoa Chery no Brasil, tem apenas 5 lugares.

Motorização híbrida plug-in

Na mecânica, o rival de BMW X3, Porsche Macan, Volvo XC60 e companhia é um híbrido plug-in. Tem, a princípio, motor 1.5 TGDI (turbo a gasolina) atrelado a dois propulsores elétricos - um em cada eixo, portanto, tração nas quatro rodas.

Omoda 9 Foto: Omoda/Divulgação

A potência total é de 450 cv e o torque fica em 69 mkgf. O Omoda 9 vai de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos e tem autonomia total de até 1.126 km, conforme números da marca. Em modo puramente elétrico, são 150 km de alcance. Mérito das baterias com capacidade de 34,4 kWh e que podem receber recarga rápida em corrente contínua de até 70 kW.

Omoda 9 Foto: Omoda

Na Inglaterra, o SUV híbrido plug-in, lançado na última semana, sai por 44.490 libras esterlinas (R$ 334 mil, na conversão direta) e chega para ocupar o topo da gama da marca. Na lista de série, conta com tela inteiriça de 24,6″ que engloba central multimídia e quadro de instrumentos. Os bancos têm ajuste elétrico, ventilação e aquecimento. No do motorista, aliás, tem até alto-falante integrado ao encosto de cabeça. Um enorme teto solar panorâmico também faz parte do pacote.