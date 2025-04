Omoda e Jaecoo tem primeiro lote de carros entregue no Brasil; veja detalhes

Com estreia marcada para esta terça-feira (15), a Omoda e Jaecoo confirmou a chegada do primeiro lote de veículos no Brasil. As mais de 800 unidades entraram no País pelo porto de Vitória (ES). As unidades, que embarcaram no fim de fevereiro em Xangai e Tianjin, na China, se dividem entre os SUVs Omoda E5 (elétrico) e o híbrido plug-in Jaecoo 7. Os modelos serão espalhados pelas 50 lojas da marca, presentes em 17 Estados. No futuro próximo, o número deve aumentar para 80 pontos.

Omoda E5 já está em solo brasileiro Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE Apesar de serem duas marcas distintas, cada uma com suas características, Omoda e Jaecoo - que pertencem ao Grupo Chery - sempre dividirão o mesmo espaço. Ao mesmo tempo, no entanto, seguirão propostas diferentes. O Jornal do Carro já conheceu uma das primeiras lojas das marcas - na região central de São Paulo (SP). Em síntese, a Omoda tem pegada mais futurista, voltada para novas gerações, com foco em conectividade e tecnologia, e sempre oferecerá modelos elétricos. Já a Jaecoo é voltada para uma nova elite, mas sem ser considerada superpremium, que terá à escolha carros para uso off-road e motorização híbrida plug-in. Lá fora, as fabricantes chinesas têm outros tipos de carrocerias, mas, até por conta da demanda nacional, oferecerá apenas utilitários esportivos.

Produção local

Como várias fabricantes que passam a atuar no Brasil, Omoda e Jaecoo também demonstraram interesse de produção nacional. Entretanto (também como várias fabricantes que passam a atuar no País), não há nada confirmado. Informações apontam que houve processo de negociação com a Caoa, importadora oficial da Chery no Brasil, para assumir a fábrica de Jacareí (SP). Mas tudo é mantido em sigilo. Os possíveis carros que seriam feitos no País também são incógnita. Provavelmente, Omoda E5 e Jaecoo 7. A engenharia local, inclusive, já trabalha na nacionalização de motores híbridos a fim de torná-los flexíveis.

Omoda E5 Foto: Felipe Rau/Estadão

Como são os carros?

O Omoda E5 é um SUV elétrico com porte de Jeep Compass, mas com caimento do teto em estilo cupê. Na dianteira, conjunto óptico dividido em duas seções. A traseira, no entanto, tem lanterna que vai de uma ponta a outra da carroceria. Com plataforma de Tiggo 5X, o modelo tem 4,42 metros de comprimento e 2,63 m de entre-eixos. O JC, inclusive, já testou o veículo. Seu motor elétrico gera 204 cv de potência e 34,7 mkgf de torque. Tem bateria de 61 kWh e autonomia de 348 km, conforme o Inmetro. O preço deve ficar na casa dos R$ 200 mil.

Jaecoo 7 Foto: Omoda e Jaecoo/Divulgação

O Jaecoo 7, todavia, é um SUV híbrido plug-in com base do Tiggo 7. Conta com motor 1.5 litro turbo e um propulsor elétrico. Juntos, produzem 339 cv e 52 mkgf. A autonomia no modo elétrico fica perto de 50 km (a bateria é de 18,3 kWh). De 0 a 100 km/h, leva 7 segundos. Seus principais concorrentes serão BYD Song Plus e GWM Haval H6. O preço deve ficar na casa dos R$ 250 mil.