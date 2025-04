Onix Plus, Corolla e mais: os 10 sedãs mais vendidos no trimestre

Embora tenha sumido do top ten de vendas mensais, o Chevrolet Onix Plus continua como o modelo mais bem colocado da categoria de sedãs no Brasil. No acumulado de 2025 (janeiro a março), o três-volumes ficou no topo do pódio e emplacou 9.867 unidades no período.

A vice-liderança, no entanto, pertence ao Toyota Corolla. O sedã da marca japonesa ficou atrás do rival produzido em Gravataí (RS) por menos de 1.000 unidades. Obteve, portanto, 8.961 registros de vendas entre janeiro e março deste ano. Em seguida vem o Fiat Cronos, que comercializou total de 7.840 unidades, fechando, desse modo, o top three. Fora do pódio, vêm Volkswagen Virtus (7.285 unidades) e Honda City (4.258), para fechar a lista dos cinco mais vendidos. Completando a lista dos modelos mais vendidos de 2025, há nomes como Hyundai HB20S, com 4.097 unidades, Nissan Versa (4.559) e o híbrido BYD King, que fica na oitava posição e, apesar de estar longe da meta de vender mais do que o rival direto Toyota Corolla, conquistou 3.057 clientes de janeiro para cá.

Toyota Corolla reina absoluto no segmento de sedãs médios Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para fechar a lista dos dez sedãs mais vendidos do primeiro trimestre, aparecem dois exemplares de marcas japonesas. São, em síntese, Toyota Yaris Sedan e Nissan Sentra. Respectivamente, ambos emplacaram 2.924 e 1.122 unidades.

Por fim, cabe salientar que o segmento de sedãs soma pouco mais de 14% do mercado geral de automóveis e comerciais leves. Os números, a princípio, levam em consideração sedãs compactos, pequenos, médios e grandes. Desse modo, estão abaixo dos SUVs (54,68% de market share) e hatches pequenos (23,19%). E isso só tende a crescer, afinal, as famílias que precisam de um carro com bom porta-malas, têm cada vez mais deixado de lado os sedãs e optado por utilitários esportivos que, de quebra, oferecem mais altura em relação ao solo e, em alguns casos, preços mais em conta.

SUVs roubam a cena no mercado brasileiro e já respondem por mais da metade das vendas totais Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Veja os 10 sedãs mais vendidos no primeiro trimestre de 2025: