Os carros de luxo mais vendidos do primeiro trimestre de 2025

BMW X1 Foto: Alex Silva/Estadão

A BMW segue o domínio do mercado de carros premium no Brasil. A marca alemã liderou o ranking do primeiro trimestre com nada menos que dois produtos: X1 e Série 3. Campeões de vendas, o SUV e o sedã ajudam a fabricante manter a liderança longeva do segmento no País.

PUBLICIDADE A nova geração do SUV, que chegou por aqui em 2023, teve a última mexida na linha em outubro do ano passado. A BMW colocou à venda uma versão de entrada chamada sDrive20i GP, com motor 2.0 turbo de 204 cv de potência. Atualmente, o SUV parte de R$ 318.950. Por outro lado, no final do ano passado, o sedã de luxo também teve pequenas atualizações no visual. A versões 320i (com três diferentes acabamento e lista de itens) é a campeã de vendas: emplacou 856 unidades. Já a variante híbrida, 330e, ajudou os números com 92 veículos.

A Volvo colhe os frutos de lançar um SUV elétricos ‘em conta’ e o EX30 aparece bem na lista, mas ainda longe do promessa da montadora sueca de vender mais de 600 unidades por mês - o compacto elétrico vende ‘apenas’ a metade disso.

Outro veículo da Volvo continua no top5. Trata-se do híbrido XC60 que, em breve, deve passar por atualizações no Brasil.

BMW X1 - 1.159 unidades BMW Série 3 - 948 Volvo EX30 - 909 Volvo XC60 - 663 Audi Q3 - 508

Volvo EX30 Foto: Werther Santana/Estadão

Quanto às fabricantes, a BMW, claro, aparece na frente. A marca alemã registrou quase 3.500 carros nos três primeiros meses deste ano. X1 e Série 3 respondem por 60% dos licenciamentos da marca no Brasil.

A Volvo segue como vice-campeã, com 2.097 unidades. A Porsche também segue 2025 como terminou 2024: à frente da Audi e com o Macan como o modelo mais emplacado, com quase 500 unidades nos últimos três meses. Veja o ranking das marcas premium:

BMW - 3.487 unidades Volvo - 2.097 Mercedes-Benz - 1.791 Porsche - 1.418 Audi - 1.326

Siga o Jornal do Carro no Instagram!