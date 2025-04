Os hatches mais vendidos do primeiro trimestre de 2025

Houve um tempo em que os hatches compactos dominavam as vendas no Brasil. Mas esse tempo ficou para trás. Atualmente, os SUVs é que dão as cartas, com quase a metade dos emplacamentos. Entretanto, ter um hatch de entrada ainda é essencial para as marcas conseguirem entregar altos volumes, afinal, são os carros mais acessíveis do mercado.

Em 2025, no primeiro trimestre, os hatches de entrada responderam por significativos 29,75% dos modelos novos entregues aos clientes. O líder de vendas é o Volkswagen Polo, porém, quem está surpreendendo é o Fiat Argo, que vem na cola do arquirrival, ocupando a segunda colocação no período. Um pouco mais atrás aparecem Chevrolet Onix, que liderou as vendas no País ao longo da última década, e o Hyundai HB20, que sempre esteve ali próximo do Onix, na segunda colocação. Além de aparecerem mais distantes da disputa pelo primeiro lugar, os dois modelos já veem o Fiat Mobi pelo retrovisor.

BYD Dolphin Mini Foto: Felipe Rau/Estadão

O Renault Kwid fecha o “pelotão da frente”, um pouco atrás do rival Mobi, mas performando bem. Depois dele, chama a atenção a presença do BYD Dolphin Mini, único carro elétrico na lista dos hatches mais vendidos. O modelo importado da China vendeu bem mais que o Honda City e o dobro do Citroën C3.

Ranking: os hatches mais vendidos do 1º trimestre de 2025

Volkswagen Polo - 21.881 unidades Fiat Argo - 19.724 unidades Chevrolet Onix - 16.037 unidades Hyundai HB20 - 14.361 unidades Fiat Mobi - 14.225 unidades Renault Kwid - 11.952 unidades BYD Dolphin Mini - 6.554 unidades Honda City - 3.753 unidades Citroën C3 - 3.038 unidades Toyota Yaris - 2.060 unidades BYD Dolphin - 1.960 unidades Peugeot 208 - 1.951 unidades GWM Ora 03 - 814 unidades

*Fonte: Fenabrave

