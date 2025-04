Próximos carros da Hyundai terão telas multimídia grandes como nos BYD

A Hyundai apresentou seu novo sistema de multimídia, que faz parte de uma iniciativa tecnológica batizada de Pleos. Esse projeto abrange não somente a multimídia, mas também o sistema operacional dos veículos e uma plataforma voltada ao desenvolvimento de aplicativos. A proposta é criar uma solução conectada à nuvem que ofereça desde gerenciamento de frotas até recursos de mobilidade personalizados para motoristas.

Baseado no Android Automotive OS, o sistema trará recursos como tela dividida, suporte a múltiplas janelas e uma interface que lembra a de smartphones, tudo integrado em uma única tela. Um dos destaques será o Gleo AI, um assistente virtual com inteligência artificial que promete tornar a interação com o carro ainda mais fluida e inteligente.

Sistema Pleos criará usuário único para vários modelos Hyundai

Sistema Pleos Hyundai Foto: Hyundai/Divulgação

Um dos diferenciais do Pleos Connect será a criação de um perfil único de usuário. Esse perfil poderá ser acessado em qualquer veículo compatível, permitindo uma experiência personalizada em diferentes modelos da Hyundai. A marca projeta que essa tecnologia esteja presente em 20 milhões de carros até o final da década, marcando um avanço importante rumo à digitalização da experiência automotiva. O desenvolvimento do Pleos reflete a estratégia da Hyundai de investir em veículos definidos por software. A nova arquitetura permitirá que o hardware e o software evoluam de forma independente, facilitando atualizações contínuas e torna os veículos mais adaptáveis às necessidades dos usuários ao longo do tempo.

Asssim, as primeiras imagens do sistema revelam um layout visualmente limpo, com uma tela central de grandes dimensões, lembrando o estilo da BYD, por exemplo. No entanto, a expectativa é que a Hyundai não abandone completamente os botões físicos, já que a própria empresa reconhece que parte do público considera as telas sensíveis ao toque incômodas.

Seja como for, a estreia do Pleos Connect está programada para o segundo trimestre de 2026.

