Quanto custa ter um carro como o Hyundai HB20? Veja a simulação de gastos

A compra do automóvel sempre foi considerada uma conquista. No Brasil, para muitos, é comparável à compra da casa própria. Mas fundamental se atentar aos gastos antes de levar o novo carro para a garagem, seja ele qual for.

PUBLICIDADE Os custos com a compra, a manutenção, o combustível, o seguro e a depreciação, por exemplo, devem ser pesados na hora de assinar o documento e pegar a chave do carro. Aliás, devem ser considerados inclusive na compra de usados. A seguir, trazemos uma simulação dos gastos para se ter um hatch compacto. Neste caso, um Hyundai HB20. Confira a seguir os valores estimados para se ter um exemplar 0km do modelo.

Quanto custa um HB20? Preço de compra é fator a se considerar

Hyundai HB20 1.0 Limited Edition Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O fator que atrai o comprador até a loja é o preço de compra, na maioria das vezes. No caso de compra de um HB20 0km, considera-se o tipo de motor disponível (se aspirado ou turbo), ou mesmo o nível de acabamento, se mais básico ou completo. Se usarmos de exemplo a versão Sense Plus, com motor 1.0 aspirado, o modelo parte de R$ 93.310. A versão topo de linha Platinum Safety, com conjunto 1.0 turbo, custa R$ 128.010.

O mercado de seminovos é uma opção, com modelos mais em conta do que as versões 0km, mas com ressalvas a considerar. Itens como estado geral do modelo e componentes do motor requerem atenção, a fim de evitar transtornos após a compra.

Seguro

Quando falamos em seguro, vários fatores podem influenciar na hora da cotação, sejam eles o perfil do comprador, onde reside e mesmo o tipo de cobertura contratada, por exemplo. Assim, usando dados disponíveis mediante um estudo feito pela corretora Minuto Seguros, referentes ao ano passado, é possível ter uma ideia de valores.

Considerando a versão Sense 1.0, básica, o valor do seguro, pelo perfil masculino (35 anos, casado), é de R$ 4.612,67, no Rio de Janeiro. Entretanto, se usarmos a mesma métrica do estado, mas para o perfil feminino, o valor é mais barato, custando R$ 3.704,60. É importante frisar que tais valores referem-se aos menores valores dentre os apresentados entre as seguradoras, por exemplo.

Consumo

Outro valor a considerar antes da compra de um HB20 é seu consumo de combustível. Em um primeiro momento, excluindo o preço da gasolina em si, importa o quanto se anda com um litro de gasolina. Com etanol, a versão aspirada faz 9,7 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada. Já com gasolina, faz 13,4 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada.

Já a versão TGDi, turbinada, entrega médias ligeiramente piores. A versão 1.0T faz 9,2 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol, e 13 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada com gasolina. Cabe ao comprador colocar na ponta do lápis sua quilometragem comum e o valor da gasolina/etanol na sua região, entretanto.

Revisões

Hyundai HB20 1.0 Limited Edition Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A manutenção também deve ser levada em conta. No caso do HB20, é possível consultar a tabela usada pela marca, onde estão os preços referentes às revisões programadas. Com valores estipulados até os 60 mil km, a linha HB20 1.0 aspirada, tem os seguintes valores:

10.000 km — R$ 318,18

20.000 km — R$ 603,36

30.000 km — R$ 624,89

40.000 km — R$ 645,56

50.000 km — R$ 823,80

60.000 km — R$ 916,54

Seja como for, até mesmo cálculos como IPVA e desvalorização podem e devem ser considerados, a fim de tornar a compra não somente sólida, como também segura. Contudo, outros modelos usados podem influir em uma boa compra. Confira nosso Guia de Usados do Toyota Corolla, por exemplo.

