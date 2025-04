Rápido como Miojo: veja como funciona o supercarregador da BYD

A BYD quer, de fato, dominar o mercado em todas as áreas. Não basta ter o elétrico mais vendido do Brasil, se aproximar do topo do ranking de vendas mundiais de carros, ou mesmo estar em processo de finalização de uma fábrica-cidade na China. A marca quer mais e, agora, apresentou uma solução que objetiva acabar com a demora na recarga de modelos movidos a bateria.

BYD lança carregador super rápido, capaz de recarregar baterias em 5 minutos Foto: BYD/Divulgação

PUBLICIDADE A Super e-Platform da BYD tem potência de carregamento de 1.000 kW. Desse modo, consegue recarregar 2 km de autonomia por segundo em veículos elétricos equipados com sistema de alta voltagem de 1000V. É a maior velocidade de carregamento em pico do mundo. Em síntese, o equipamento consegue repor, em cinco minutos, energia suficiente para rodar 400 km. É quase o tempo de fazer um Miojo - a marca afirma que o macarrão instantâneo fica pronto em três minutos. Assim, o tempo de recarga se assemelha também com um abastecimento convencional, de carros a combustão.

Entretanto, não é tão simples assim. Na prática, além de fornecer, garantir que essa superpotência de recarga seja acompanhada de segurança, durabilidade, autonomia e infraestrutura capazes de suportá-la. Trata-se, inclusive, da primeira arquitetura de alta tensão de 1.000V do mundo para veículos de passageiros com produção em massa.

Dolphin Mini é o BYD mais vendido do mercado brasileiro Foto: Felipe Rau/Estadão

A estação de recarga Megawatt Flash Charger chegou apenas na China. “No futuro, planejamos construir quatro mil estações ultrarrápidas para recarga em nosso país”, afirma Lian Yubo, vice-presidente executivo da BYD. Começa, portanto, com os modelos Han L e Tang L (Tan, no Brasil). Ainda não há previsão de chegada ao mercado brasileiro. Mas, é fato, deve demorar, afinal, essa realidade depende de carregadores ultrarrápidos, ainda pouco disponíveis no País.