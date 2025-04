Reestruturação no setor automobilístico da China: Duas gigantes estão discutindo uma fusão

Duas das maiores montadoras estatais da China estão em discussões avançadas para se fundirem, em um acordo que criaria um fabricante formidável de carros e veículos militares, mas também poderia criar problemas para seus parceiros americanos e japoneses.

PUBLICIDADE A Dongfeng Motor e a Changan Automobile conduziram conversas detalhadas sobre como combinar suas operações e informaram seus parceiros estrangeiros sobre suas intenções, disseram duas pessoas com conhecimento detalhado das discussões que não estavam autorizadas a comentar. Embora pouco conhecidas fora da China, cada empresa produz um pouco mais de carros para suas próprias marcas e por meio de joint ventures do que as montadoras globais como a Mercedes-Benz ou a BMW. A Dongfeng e a Changan juntas fabricam cerca de cinco milhões de carros por ano — mais do que a Ford Motor e quase tantos quanto a General Motors ou a Stellantis, a gigante que possui a Fiat, Chrysler e Peugeot.

Uma fusão entre Dongfeng e Changan representaria uma consolidação significativa do mercado automotivo da China, o maior do mundo, e outro sinal da rápida adoção do país aos veículos elétricos. Ambas as empresas têm consideravelmente mais capacidade de fábrica para produzir carros movidos a gasolina do que precisam.

A esperança de Pequim é que uma empresa combinada possa fechar fábricas excedentes de carros a gasolina e se tornar mais bem-sucedida em carros elétricos.

Dongfeng Box é um dos mais recentes lançamentos da marca na China Foto: Dongfeng/Divulgação

O governo nacional da China possui participações majoritárias na Dongfeng e na Changan. A Dongfeng é um importante fornecedor de veículos militares para o Exército de Libertação Popular, e a Changan é uma subsidiária de um contratante militar chinês, o que poderia atrair atenção indesejada da administração Trump para um novo fornecedor militar maior e seus parceiros de joint venture.

A Changan, com sede em Chongqing, tem sido a principal parceira da Ford no mercado automotivo chinês por mais de 20 anos. A Dongfeng, com sede em Wuhan, é a principal parceira da China para a Nissan Motor e uma das duas principais parceiras na China para a Honda Motor.

Changan e Dongfeng produzem principalmente carros movidos a gasolina para suas joint ventures. Uma fusão que levasse a uma maior ênfase em carros elétricos para suas próprias marcas poderia afetar seus parceiros internacionais.

A Ford e a Nissan recusaram-se a comentar, e a Honda não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em uma indústria na qual as fábricas precisam operar com 60 a 80% da capacidade para obter lucro, as fábricas da Dongfeng operaram no ano passado a 48% e as da Changan a 47%, de acordo com a AlixPartners, uma firma global de consultoria.

A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da China possui diretamente uma participação controladora na Dongfeng e detém um interesse semelhante indiretamente na Changan por meio de um grande contratante militar, o Grupo de Indústrias do Sul da China.

PUBLICIDADE Em um discurso no sábado, Gou Ping, vice-diretor da comissão, pediu à China para “implantar a reestruturação estratégica das empresas automotivas centrais para a produção de veículos completos” e focar em carros elétricos. As ações de ambas as empresas estão listadas publicamente, com a Dongfeng negociando em Xangai e Hong Kong e a Changan em Shenzhen. Cada uma emitiu uma declaração em 10 de fevereiro de que sua controladora corporativa estava considerando uma transação para mudar sua estrutura de propriedade. As duas empresas não mencionaram uma à outra em suas declarações. Uma mulher do departamento de valores mobiliários da Changan disse que “estamos atualmente aguardando notificação adicional do acionista controlador”. A pessoa de plantão no acionista controlador da Changan, China South Industries, disse que não tinha informações sobre a Changan. Os oficiais da Dongfeng não responderam a um pedido de comentário. A China enfrenta uma enorme sobrecapacidade na produção de carros. Bancos controlados pelo estado oferecem empréstimos praticamente ilimitados a taxas de juros baixas para empresas que desejam construir fábricas de carros elétricos. Como resultado, as empresas automobilísticas embarcaram em uma onda de construções.

Veículos elétricos a bateria e carros híbridos plug-in representaram pouco mais da metade dos carros vendidos na China desde o último verão. A China possui fábricas suficientes para construir mais do que o dobro de carros do que pode ser vendido internamente e está aumentando as exportações. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram tarifas sobre carros da China para limitar as importações.

A empresa combinada após uma fusão da Dongfeng e Changan poderia ser um grande contratante militar.

A produção da Dongfeng inclui caminhões e veículos de transporte de pessoal semelhantes ao Humvee, bem como veículos mais especializados para lançamento de drones, mísseis e granadas.

Quando Pequim realizou um grande desfile militar em 2015 para marcar o 70º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Dongfeng forneceu 180 veículos militares. Outro desfile é esperado neste setembro para marcar o 80º aniversário.

A Dongfeng tem sido líder no esforço de Pequim para garantir que a China faça todo o seu material militar dentro das fronteiras do país. O jornal oficial China Daily disse em 2015 que, do motor até cada parafuso minúsculo, o veículo tático leve da Dongfeng foi feito inteiramente na China.

